НАЗК та Женевський центр управління сектором безпеки підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією
Київ • УНН
Національне агентство з питань запобігання корупції України та Женевський центр управління сектором безпеки уклали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.
Національне агентство з запобігання корупції та Женевський центр управління в секторі безпеки підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.
Деталі
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Женевський центр з урядування в секторі безпеки (DCAF) офіційно уклали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.
Розбудова антикорупційної сфери в Україні включає формування доброчесної поведінки серед населення, та роботу з нормативно-правовими актами. Ми готові поширювати свої напрацювання та використовувати їх у секторі безпеки та оборони
Співпраця буде орієнтована на кілька ключових напрямків:
- проведення консультацій, спільних досліджень і аналізу виконання антикорупційного законодавства та сприяння розвитку доброчесності;
- організація спільних заходів для підвищення рівня доброчесності;
- обмін професійними, інформаційно-просвітницькими матеріалами, документами та передача кращих практик;
- підсилення інституційної спроможності НАЗК через проведення навчань та надання експертної підтримки для удосконалення законодавства.
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