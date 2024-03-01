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НАЗК та Женевський центр управління сектором безпеки підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією

Київ • УНН

 • 41226 перегляди

Національне агентство з питань запобігання корупції України та Женевський центр управління сектором безпеки уклали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.

НАЗК та Женевський центр управління сектором безпеки підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією

Національне агентство з запобігання корупції та Женевський центр управління в секторі безпеки підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.

Деталі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Женевський центр з урядування в секторі безпеки (DCAF) офіційно уклали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією.

Розбудова антикорупційної сфери в Україні включає формування доброчесної поведінки серед населення, та роботу з нормативно-правовими актами. Ми готові поширювати свої напрацювання та використовувати їх у секторі безпеки та оборони

– заявив заступник Голови НАЗК Ярослав Любченко.

Співпраця буде орієнтована на кілька ключових напрямків:

- проведення консультацій, спільних досліджень і аналізу виконання антикорупційного законодавства та сприяння розвитку доброчесності;

- організація спільних заходів для підвищення рівня доброчесності;

- обмін професійними, інформаційно-просвітницькими матеріалами, документами та передача кращих практик;

- підсилення інституційної спроможності НАЗК через проведення навчань та надання експертної підтримки для удосконалення законодавства.

В Україні обрали нового голову НАЗК25.02.24, 21:10 • 35402 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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