НАЗК посилює співпрацю зі швейцарськими інституціями: повернення активів на підтримку України
Київ • УНН
НАЗК підписало угоду з Базельським інститутом управління про співпрацю у відстеженні та поверненні активів, незаконно виведених з України, включаючи використання цифрових інструментів, навчання співробітників НАЗК та проведення електронних курсів українською мовою.
НАЗК уклало важливу угоду з Базельським інститутом управління. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції України, передає УНН.
Під час робочого візиту заступника голови НАЗК Артема Ситника до Швейцарії сторони домовилися про співпрацю у сфері розшуку та повернення активів, які були незаконно виведені з України.
Планується, що найближчим часом буде підписано меморандум про співпрацю, який закріпить відносини між НАЗК та Базельським інститутом управління.
Основні аспекти співпраці включатимуть використання новітніх цифрових інструментів та навчання співробітників НАЗК у сфері розслідувань та побудови справ щодо набуття необґрунтованих активів. Зокрема, електронні курси Базельського інституту стануть доступними українською мовою для підвищення ефективності навчання.
Встановлення фактів незаконного збагачення чиновників та притягнення їх до відповідальності - це саме те, чого очікує українське суспільство. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб винні не мали змоги зберегти свої незаконно отримані активи, і на цьому шляху ми потребуємо підтримки наших партнерів
Керуючий директор Базельського інституту управління Гретта Феннер висловила визнання за прогрес України у боротьбі з корупцією, залишаючи зауваження, що є ще багато роботи. Партнерство із міжнародними організаціями вважається важливою складовою для подальшого зміцнення боротьби з корупцією в Україні.
Під час візиту до Швейцарії Артем Ситник також зустрівся з представниками Федерального департаменту закордонних справ та іншими швейцарськими інституціями. Запитання щодо заходів України у боротьбі з корупцією є ключовим в аспекті подальшої підтримки країни від міжнародних партнерів.
Також Посол України в Швейцарії та Князівстві Ліхтенштейн Ірина Венедіктова підкреслила важливість посилення інституційної спроможності антикорупційної інфраструктури та української влади в цілому, акцентуючи на зміцненні судової системи як пріоритетній меті для забезпечення справедливого правосуддя в корупційних справах.
НАЗК та Женевський центр управління сектором безпеки підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією01.03.24, 04:26 • 41226 переглядiв