Скандалов становится все больше, а успехи незаметны даже в микроскоп – эксперт рассказал о 10 антидостижениях НАБУ за 10 лет

За 10 лет с момента создания Национальное антикоррупционное бюро тотально разочаровало украинцев: потратило на свою деятельность в разы больше денег, чем взыскало с коррупционеров. В то же время его руководство и детективы настолько увязли в скандалах, что даже антикоррупционные активисты считают целесообразным распустить НАБУ. Бюро так боролось с коррупцией, что не заметило, как стало ее частью, – дал оценку деятельности НАБУ политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер, пишет УНИАН, передает УНН.

Национальному антикоррупционному бюро не доверяют 62,3% украинцев. Примерно так выглядят 10 лет антикоррупционной реформы: НАБУ прошло путь от надежды украинцев на очищение от коррупции до райотдела с мухами и торговлей наркотой. Юридическое сообщество неоднократно высказывалось по этому поводу: Бюро нужно разогнать, потому что с этим Бюро результатов уже не будет. НАБУ так боролось с коррупцией, что не заметило, как стало ее частью - написал Шнайдер.

Он привел 10 антидостижений Бюро за время его существования. Прежде всего, государство тратит на НАБУ гораздо больше средств, чем получает в результате расследований. Расходы в 2,2 раза больше полученной выгоды: в 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возврату от коррупционеров аж… 823 млн грн, отметил эксперт.

Также он напомнил, что первый руководитель Бюро Артем Сытник – официальный коррупционер, из-за которого США обвинили Украину во вмешательстве в их выборы. Кроме того, действующий руководитель НАБУ Семен Кривонос имеет официальную судимость, а его жену поймали на обслуживании криминального авторитета, сообщил Шнайдер.

В общем, подчеркнул он, вопреки требованиям закона, за 10 лет не было проведено ни одного аудита НАБУ, а само Бюро ни разу не отчиталось перед украинцами в Верховной Раде.

Среди других антидостижений, отмеченных экспертом, побег в Румынию детектива НАБУ, который имел связи с россией и большие проблемы с кредитами; разоблачение представителя НАБУ на изготовлении и сбыте амфетаминов и других наркотиков; слив расследований о злоупотреблениях на закупке дронов для ВСУ; принуждение свидетелей к интимным отношениям детективами; помощь родственникам преступников сбежать от ответственности; вынесение НАБУ на доску позора антикоррупционными организациями.

По свидетельству эксперта, десятая годовщина НАБУ проходит тихо и незаметно, в отличие от времени, когда Бюро стартовало.