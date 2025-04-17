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Скандалов становится все больше, а успехи незаметны даже в микроскоп – эксперт рассказал о 10 антидостижениях НАБУ за 10 лет

Киев • УНН

 • 5082 просмотра

Эксперт рассказал об антидостижениях НАБУ за 10 лет. Затраты на содержание в разы превышают возвращенные средства, руководство фигурирует в скандалах, а доверие украинцев утрачено.

Скандалов становится все больше, а успехи незаметны даже в микроскоп – эксперт рассказал о 10 антидостижениях НАБУ за 10 лет

За 10 лет с момента создания Национальное антикоррупционное бюро тотально разочаровало украинцев: потратило на свою деятельность в разы больше денег, чем взыскало с коррупционеров. В то же время его руководство и детективы настолько увязли в скандалах, что даже антикоррупционные активисты считают целесообразным распустить НАБУ. Бюро так боролось с коррупцией, что не заметило, как стало ее частью, – дал оценку деятельности НАБУ политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер, пишет УНИАН, передает УНН.

Национальному антикоррупционному бюро не доверяют 62,3% украинцев. Примерно так выглядят 10 лет антикоррупционной реформы: НАБУ прошло путь от надежды украинцев на очищение от коррупции до райотдела с мухами и торговлей наркотой. Юридическое сообщество неоднократно высказывалось по этому поводу: Бюро нужно разогнать, потому что с этим Бюро результатов уже не будет. НАБУ так боролось с коррупцией, что не заметило, как стало ее частью

- написал Шнайдер.

Он привел 10 антидостижений Бюро за время его существования. Прежде всего, государство тратит на НАБУ гораздо больше средств, чем получает в результате расследований. Расходы в 2,2 раза больше полученной выгоды: в 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возврату от коррупционеров аж… 823 млн грн, отметил эксперт.

Также он напомнил, что первый руководитель Бюро Артем Сытник – официальный коррупционер, из-за которого США обвинили Украину во вмешательстве в их выборы. Кроме того, действующий руководитель НАБУ Семен Кривонос имеет официальную судимость, а его жену поймали на обслуживании криминального авторитета, сообщил Шнайдер.

В общем, подчеркнул он, вопреки требованиям закона, за 10 лет не было проведено ни одного аудита НАБУ, а само Бюро ни разу не отчиталось перед украинцами в Верховной Раде.

Среди других антидостижений, отмеченных экспертом, побег в Румынию детектива НАБУ, который имел связи с россией и большие проблемы с кредитами; разоблачение представителя НАБУ на изготовлении и сбыте амфетаминов и других наркотиков; слив расследований о злоупотреблениях на закупке дронов для ВСУ; принуждение свидетелей к интимным отношениям детективами; помощь родственникам преступников сбежать от ответственности; вынесение НАБУ на доску позора антикоррупционными организациями.

По свидетельству эксперта, десятая годовщина НАБУ проходит тихо и незаметно, в отличие от времени, когда Бюро стартовало.

В медиа нет отчетов. Не слышно одобрительных оценок. Грустно, как на поминках. Созданная в 2015 году под аплодисменты общественных активистов структура, на которую возлагалось столько надежд, без лишней шумихи сходит на нет. Те, кто шли убивать дракона, сами стали драконом. Скандалов становится все больше, а успехи незаметны уже даже в микроскоп

- подытожил Шнайдер.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Артем Сытник
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