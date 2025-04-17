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Скандалів стає дедалі більше, а успіхи непомітні навіть у мікроскоп – експерт розповів про 10 антидосягень НАБУ за 10 років

Київ • УНН

 • 8562 перегляди

Експерт розповів про антидосягнення НАБУ за 10 років. Витрати на утримання в рази перевищують повернені кошти, керівництво фігурує у скандалах, а довіра українців втрачена.

Скандалів стає дедалі більше, а успіхи непомітні навіть у мікроскоп – експерт розповів про 10 антидосягень НАБУ за 10 років

За 10 років з моменту створення створення Національне антикорупційне бюро тотально розчарувало українців: витратило на свою діяльність в рази більше грошей, ніж стягнуло з корупціонерів. Водночас його керівництво та детективи настільки загрузли у скандалах, що навіть антикорупційні активісти вважають за доцільне розпустити НАБУ. Бюро так боролося з корупцією, що не помітило, як стало її частиною, – дав оцінку діяльності НАБУ політичний експерт, юрист Михайло Шнайдер, пише УНІАН, передає УНН.

Національному антикорупційному бюро не довіряють 62,3% українців. Приблизно такий вигляд мають 10 років антикорупційної реформи: НАБУ пройшло шлях від надії українців на очищення від корупції до райвідділку з мухами та торгівлі наркотою. Юридична спільнота неодноразово висловлювалась з цього приводу: Бюро потрібно розігнати, бо з цим Бюро результатів вже не буде. НАБУ так боролося з корупцією, що не помітило, як стало її частиною

- написав Шнайдер.

Він навів 10 антидосягнень Бюро за час його існування. Насамперед, держава витрачає на НАБУ набагато більше коштів, ніж отримує внаслідок розслідувань. Витрати у 2,2 рази більші за отриманий зиск: у 2024 році держбюджет витратив на утримання НАБУ 1,874 млрд грн, тоді як діяльність Бюро призвела до повернення від корупціонерів аж… 823 млн грн, зазначив експерт.

Також він нагадав, що перший керівник Бюро Артем Ситник – офіційний корупціонер, через якого США обвинуватили Україну у втручанні в їхні вибори. Окрім того, чинний керівник НАБУ Семен Кривонос має офіційну судимість, а його дружину спіймали на обслуговуванні кримінального авторитета, повідомив Шнайдер.

Загалом, наголосив він, всупереч вимогам закону, за 10 років не було проведено жодного аудиту НАБУ, а саме Бюро жодного разу не прозвітувало перед українцями у Верховній Раді.

Поміж інших антидосягнень, відзначених експертом, втеча до Румунії детектива НАБУ, який мав звʼязки з росією та великі проблеми з кредитами; викриття представника НАБУ на виготовленні і збуті амфетамінів та інших наркотиків; зливання розслідувань щодо зловживань на закупівлі дронів для ЗСУ; примушування свідків до інтимних відносин детективами; допомога родичам злочинців втекти від відповідальності; винесення НАБУ на дошку ганьби антикорупційними організаціями.

За свідченням експерта, десята річниця НАБУ минає тихо та непомітно, на відміну від часу, коли Бюро стартувало.

В медіа немає звітів. Не чути схвальних оцінок. Сумно, як на поминках. Створена у 2015 році під оплески громадських активістів структура, на яку покладалося стільки надій, без зайвого галасу сходить нанівець. Ті, хто йшли вбивати дракона, самі стали драконом. Скандалів стає дедалі більше, а успіхи непомітні вже навіть у мікроскоп

- підсумував Шнайдер.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
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