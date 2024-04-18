Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  150087 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  187235 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  187477 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  157749 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116511 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127903 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139069 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137783 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124279 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  103755 просмотра

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Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически

До конца 2024 года более 70% данных в декларациях об имуществе публичных служащих в Украине должны автоматически заполняться из государственных реестров, что уменьшит количество механических ошибок и упростит процесс подачи деклараций.

Общество •   •  8789 просмотра
Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически

США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА

США и Великобритания ввели санкции против участников иранской программы БПЛА, иранского производителя стали Khuzestan Steel Company, автопроизводителя Bahman Group и ее дочерних компаний в ответ на беспрецедентное нападение Ирана на Израиль.

Война •   •  8277 просмотра
США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА

"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал отправить системы противоракетной обороны Patriot из "казарм" в Украину, где идет война, и надеется, что министры обороны и иностранных дел ЕС возьмут на себя обязательства предоставить больше военной помощи Украине на предстоящей встрече в Люксембурге.

Война •   •  8767 просмотра
"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину

Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы

Мужчина с ножом напал на двух девочек в возрасте 6 и 11 лет возле школы во Франции, нанеся им ранения, после чего был арестован.

Новости Мира •   •  6983 просмотра
Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы

Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу

Подозреваемый в подрыве авто предателя-экс-сотрудника СБУ Прозорова был арестован в рф на два месяца. Как сообщают росСМИ, мужчина якобы признал вину.

Новости Мира •   •  7609 просмотра
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу

К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за распространение российской пропаганды по заказу российских спецслужб, в частности оправдание российских военных преступлений и дискредитацию Сил обороны Украины.

Война •   •  9197 просмотра
К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф

Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой

Бывшего заместителя главного инженера Запорожской АЭС, который сотрудничал с российскими оккупантами, приговорили к 10 годам лишения свободы за пособничество оккупантам.

Война •   •  9221 просмотра
Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой

После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд

После войны ветеранское сообщество Украины будет насчитывать около 5 миллионов человек, включая военнослужащих, членов их семей и семей погибших воинов.

Общество •   •  9158 просмотра
После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд

Еще двух подростков с Херсонщины спасли из российской оккупации

Двое подростков, лишенных родительской опеки, были безопасно возвращены из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию и получают необходимую помощь.

Война •   •  9979 просмотра
Еще двух подростков с Херсонщины спасли из российской оккупации

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит.

политика •   •  74429 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит