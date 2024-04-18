Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически

В Украине до конца года должно функционировать автозаполнение деклараций о состоянии должностных лиц. В НАПК ожидают, что нововведение уменьшит количество механических ошибок, которые допускаются из-за того, что декларант не имеет опыта для заполнения декларации, передает УНН со ссылкой на брифинг заместителя председателя НАПК Артема Сытника.

Детали

Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник во время брифинга в Ивано-Франковске отметил, что в ведомстве готовят упрощение декларирования, - по словам чиновника, до конца 2024 года должно заработать автоматическое заполнение деклараций.

Мы еще работаем над упрощением жизни декларанта. До конца года будем пытаться делать автозаполнение деклараций, до 75% данных, которые есть в государственных реестрах, будут переноситься в декларацию автоматически. Это существенно упростит подачу деклараций. Существенно уменьшит количество механических ошибок, которые допускаются не по злому умыслу, а именно из-за того, что декларант возможно нет опыта для заполнения декларации. - сообщил Артем Сытник.

Напомним,

Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.