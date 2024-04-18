Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически
США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА
"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину
Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу
К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф
Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой
После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд
Еще двух подростков с Херсонщины спасли из российской оккупации
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Популярные
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье
Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Публикации
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически
До конца 2024 года более 70% данных в декларациях об имуществе публичных служащих в Украине должны автоматически заполняться из государственных реестров, что уменьшит количество механических ошибок и упростит процесс подачи деклараций.
США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА
США и Великобритания ввели санкции против участников иранской программы БПЛА, иранского производителя стали Khuzestan Steel Company, автопроизводителя Bahman Group и ее дочерних компаний в ответ на беспрецедентное нападение Ирана на Израиль.
"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал отправить системы противоракетной обороны Patriot из "казарм" в Украину, где идет война, и надеется, что министры обороны и иностранных дел ЕС возьмут на себя обязательства предоставить больше военной помощи Украине на предстоящей встрече в Люксембурге.
Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы
Мужчина с ножом напал на двух девочек в возрасте 6 и 11 лет возле школы во Франции, нанеся им ранения, после чего был арестован.
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу
Подозреваемый в подрыве авто предателя-экс-сотрудника СБУ Прозорова был арестован в рф на два месяца. Как сообщают росСМИ, мужчина якобы признал вину.
К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за распространение российской пропаганды по заказу российских спецслужб, в частности оправдание российских военных преступлений и дискредитацию Сил обороны Украины.
Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой
Бывшего заместителя главного инженера Запорожской АЭС, который сотрудничал с российскими оккупантами, приговорили к 10 годам лишения свободы за пособничество оккупантам.
После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд
После войны ветеранское сообщество Украины будет насчитывать около 5 миллионов человек, включая военнослужащих, членов их семей и семей погибших воинов.
Еще двух подростков с Херсонщины спасли из российской оккупации
Двое подростков, лишенных родительской опеки, были безопасно возвращены из российской оккупации на подконтрольную Украине территорию и получают необходимую помощь.
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит.