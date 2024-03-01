Нардепа Маріковського судитимуть за підозрою у недостовірному декларуванні криптовалюти
Київ • УНН
Народний депутат Олександр Маріковський постане перед судом за недостовірне декларування у своїй декларації активів у криптовалюті на суму майже 25 мільйонів гривень.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Маріковського, якого підозрюють у недостовірному декларуванні криптовалюти на майже 25 млн грн.
Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
1 березня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"
Як вже повідомлялось, у 2020 році депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, що належала йому начебто ще з 2019 року.
Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Доповнення
14 лютого повідомлялося, що завершено слідство щодо нардепа Маріковського за підозрою у недостовірному декларуванні криптовалюти на понад 24 млн гривень.