Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты
Киев • УНН
Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении нардепа Александра Мариковского, которого подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты на почти 25 млн грн.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.
1 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции"
Как уже сообщалось, в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему якобы еще с 2019 года.
Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал - все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.
Дополнение
14 февраля сообщалось, что завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более чем 24 млн гривен.
Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты
Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.
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