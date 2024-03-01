Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты

В суд направлено обвинительное заключение в отношении нардепа Александра Мариковского, которого подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты на почти 25 млн грн.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.

1 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции" - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось, в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему якобы еще с 2019 года.

Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал - все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.

Дополнение

14 февраля сообщалось, что завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более чем 24 млн гривен.