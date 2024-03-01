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Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты

Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:38  •  8197 просмотра

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Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении нардепа Александра Мариковского, которого подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты на почти 25 млн грн.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.

1 марта 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции"

- говорится в сообщении. 

Как уже сообщалось, в 2020 году депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, принадлежавшую ему якобы еще с 2019 года.

Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал - все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.   

Дополнение

14 февраля сообщалось, что завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более чем 24 млн гривен. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Нардепа Маріковського судитимуть за підозрою у недостовірному декларуванні криптовалюти
MP Marikovsky to be tried on suspicion of false declaration of cryptocurrency
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Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты

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