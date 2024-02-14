Завершено слідство щодо нардепа Маріковського за підозрою у недостовірному декларуванні криптовалюти на понад 24 млн гривень
Київ • УНН
НАБУ завершило розслідування за підозрою народного депутата в тому, що він недостовірно задекларував понад 24 мільйони гривень у криптовалюті, яка насправді йому не належала.
Правоохоронці завершили слідство за підозрою чинного народного депутата у недостовірному декларуванні криптовалюти на понад 24 млн гривень. Матеріали справи відкрито. Про це УНН повідомляє із посиланням на НАБУ.
За даними УНН, йдеться про Олександра Маріковського.
14 лютого 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чинного народного депутата України у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік
Як встановило слідство, у 2020 році народний обранець задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року.
Разом з тим, правоохоронці з’ясували, що зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання зазначеної у щорічній декларації криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не пов’язані з суб’єктом декларування.
31 січня 2024 року НАБУ і САП повідомили народному депутату про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України ( декларування недостовірної інформації).
В НАБУ подякували посольству США та партнерам за навчання детективів передовим методикам крипторозслідувань, які сприяють викриттю подібних правопорушень.
Розслідування вказаних фактів розпочато на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, вказали у відомстві.
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