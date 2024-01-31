Нардепа Олександра Маріковського запідозрили у недостовірному декларуванні криптовалюти на 24 млн грн
Київ • УНН
Народному депутату України Олександру Маріковському повідомлено про підозру у внесенні до е-декларації за 2020 рік завідомо недостовірних відомостей про володіння криптовалютою на суму 24,6 млн грн.
Народному депутату України Олександру Маріковському повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік, передає УНН із посиланням на САП.
"... прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації...", - йдеться у повідомленні.
За даними САП, дії народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
І хоч правоохоронці не називають імені нардепа, УНН з власних джерел стало відомо, що йдеться про Олександра Маріковського.
Додамо
У 2020 році указаний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, яка начебто належала йому ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.
Також відомо, що викриття та розслідування указаного злочину відбувалось за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ за співпраці з компетентними органами США в межах міжнародної правової допомоги.