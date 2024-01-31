Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн
Киев • УНН
Народному депутату Украины Александру Мариковскому сообщено о подозрении во внесении в е-декларации за 2020 год заведомо недостоверных сведений о владении криптовалютой на сумму 24,6 млн грн.
Народному депутату Украины Александру Мариковскому сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год, передает УНН со ссылкой на САП.
"... прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации...", - говорится в сообщении.
По данным САП, действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
И хотя правоохранители не называют имени нардепа, УНН из собственных источников стало известно, что речь идет об Александре Мариковском.
Добавим
В 2020 году указанный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал - все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были связаны с депутатом.
Также известно, что разоблачение и расследование указанного преступления происходило под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.
Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн
Народному депутату Украины Александру Мариковскому сообщено о подозрении во внесении в е-декларации за 2020 год заведомо недостоверных сведений о владении криптовалютой на сумму 24,6 млн грн.
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