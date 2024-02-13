Екснардепу заочно повідомлено про підозру через незаконне одержання 613 тисяч гривень компенсації за житло
Київ • УНН
Колишньому депутату, який обіймає керівну посаду в районній раді, повідомлено про підозру в незаконному отриманні 613 тисяч гривень компенсації за оренду квартири в Києві, якою він фактично не користувався.
Екснардепу, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, повідомлено про підозру у незаконному отриманні 613 тисяч гривень компенсації за винайм житла у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
12 лютого 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці
Зазначається, що дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.
Зважаючи на те, що місцеперебування колишнього нардепа не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, тобто заочно.
У межах слідства, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватись готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ". У результаті з вересня 2016 по березень 2019 року він незаконно отримав понад 613 тисяч грн компенсацій за винайм житла.
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