Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  156798 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  158814 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  265573 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  319660 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  264321 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  297229 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  322378 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  254343 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208822 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Новости по теме

Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье

Бывшему депутату, занимающему руководящую должность в районном совете, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.

Криминал и ЧП •   •  9825 просмотра
Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье

Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается

Грязная кампания против новой команды Министерства обороны и Государственного логистического оператора продолжается.

Политика •   •  30912 просмотра
Дешевые манипуляции вместо аргументов: информационная атака на новую команду Минобороны продолжается

На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ

В реконструированном цехе, пристроенном к существующему зданию на заводе по производству истребителей "МиГ" в Москве, произошел пожар на площади 70 квадратных метров во время эвакуации персонала, причина которого пока неизвестна.

Война •   •  12692 просмотра
На московском заводе истребителей "МиГ" произошел пожар: продолжается эвакуация персонала - росСМИ

Британская разведка: рф не поможет запланированное повышение возраста для контрактников

Британская разведка сообщает, что повышение возрастного ценза для контрактников в России до 70 лет не приведет к существенному увеличению ее боевых возможностей.

Война •   •  14054 просмотра
Британская разведка: рф не поможет запланированное повышение возраста для контрактников

россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии

россия объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас, экс-главу МВД Латвии Марию Голубеву, а также 59 депутатов латвийского Сейма в ответ на снос советских памятников.

Новости Мира •   •  10740 просмотра
россия объявила в розыск премьера Эстонии и десятки латвийских политиков из-за сноса советских памятников в странах Балтии

Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе

Польская прокуратура расследует высыпание зерна из украинских грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске, которое вызвали фермеры во время акции протеста.

Политика •   •  13669 просмотра
Польская прокуратура возбудила дело из-за инцидента с украинским зерном на границе

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Сенат США поддержал об иностранном финансировании, предусматривающем в том числе более 60 млрд дол. помощи Украины.

Экономика •   •  14787 просмотра
Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.

Общество •   •  16045 просмотра
"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей

российская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Донецкой области, ранив четырех человек, из них двое детей.

Война •   •  14698 просмотра
В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей

Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст

Совет ЕС принял решение, позволяющее использовать доходы от замороженных активов российского центрального банка для компенсации потерь Украины от войны.

Война •   •  19264 просмотра
Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст