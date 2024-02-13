Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье

Экс-нардепу, который сейчас занимает руководящую должность в одном из районных советов, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за наем жилья в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

12 февраля 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который сейчас занимает руководящую должность в одном из районных советов, в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Учитывая то, что местонахождение бывшего нардепа не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, то есть заочно.

В рамках следствия, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный депутат без законных на то оснований продолжил пользоваться гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Киев". В результате с сентября 2016 по март 2019 года он незаконно получил более 613 тысяч грн компенсаций за наем жилья.

Напомним

Народному депутату Наталье Королевской, которая "забыла" об имуществе на более чем 4,3 млн грн, сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год.

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