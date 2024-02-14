Завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более 24 млн гривен

Правоохранители завершили следствие по подозрению действующего народного депутата в недостоверном декларировании криптовалюты на более 24 млн гривен. Материалы дела открыты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.

По данным УНН, речь идет об Александре Мариковском.

14 февраля 2024 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего народного депутата Украины во внесении недостоверных сведений в е-декларации за 2020 год - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года.

Вместе с тем, правоохранители выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек на самом деле никогда ему не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никак не связаны с субъектом декларирования.

31 января 2024 года НАБУ и САП сообщили народному депутату о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

В НАБУ поблагодарили посольство США и партнеров за обучение детективов передовым методикам крипторасследований, которые способствуют разоблачению подобных правонарушений.

Расследование указанных фактов начато на основании заключения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, указали в ведомстве.

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