Завершено следствие в отношении нардепа Мариковского по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты на более 24 млн гривен
НАБУ завершило расследование по подозрению народного депутата в том, что он недостоверно задекларировал более 24 миллионов гривен в криптовалюте, которая на самом деле ему не принадлежала.
Ребенок упал в реку на Буковине и исчез, поиски продолжаются
Спасатели продолжают поиски на реке Бережонка 8-летней девочки, которая упала с моста в реку.
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
По словам адвоката, действия директора юридического департамента Национального банка Украины по вмешательству в судебные процессы Фонда гарантирования вкладов физических лиц могут иметь серьезные правовые последствия, если будет установлено, что они нанесли ущерб или были совершены из корыстных побуждений.
Специалисты разминировали уже двести тысяч гектаров правобережной Херсонщины - Прокудин
Двести тысяч гектаров в правобережной Херсонской области очистили от мин. Большинство разминированных территорий, а именно 173 тысячи гектаров, - земли сельскохозяйственного назначения.
"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине
Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.
Украинские перевозчики планируют акцию протеста в ответ на действия польских фермеров на ПП "Ягодин"
Украинские перевозчики планируют провести акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин" в ответ на блокирование польскими фермерами грузовиков на украинско-польской границе.
В Черкассах водитель выехал на тротуар и сбил двух прохожих, среди которых малолетний ребенок
В Черкассах водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину и маленького ребенка, пострадавших пешеходов доставили в больницу.
В Тернополе женщина выпала из окна многоэтажки
Женщина выпала с 10-го этажа многоквартирного дома в Тернополе и ударилась о припаркованный автомобиль, продолжается расследование.
В Киев прибыли государственные секретари двух министерств Германии
Государственные секретари министерства экономического сотрудничества и развития и министерства иностранных дел Германии прибыли в Киев, чтобы обсудить сотрудничество по восстановлению Украины и ее вступления в ЕС.
"Рамштайн-19": глава Пентагона Остин открыл заседание контактной группы по вопросам обороны Украины
Министр обороны США Ллойд Остин дистанционно открыл 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля.