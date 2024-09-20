ЗМІ помітили Шабуніна, який нібито служить бойовим медиком, у столичному метро
Київ • УНН
Віталія Шабуніна, який нібито числиться бойовим медиком, побачили у цивільному в київському метро. ДБР розслідує справи щодо Шабуніна, зокрема про ухилення від мобілізації та незаконне використання військового майна.
Антикорупціонера Віталія Шабуніна, який нібито числиться бойовим медиком, помітили у цивільному одязі у столичному метро. Про це пише "Закон і бізнес", опублікувавши фото Шабуніна в громадському транспорті, передає УНН.
"Негідники так зацькували військовослужбовця Шабуніна через отой вкрадений ним у ЗСУ автомобіль, що "бойовий медик" тепер змушений ховати авто від сторонніх очей та їздити на фронт метрополітеном", – відзначає журналіст Володимир Бойко.
За його словами, фото було зроблене 20 вересня о 9:30. Тож журналіст цікавиться, який розпорядок дня у військовій частині, де нібито служить Шабунін.
Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.
Водночас ВАКС зобов’язав розпочати розслідування щодо колишніх керівників НАЗК Олександра Новікова та Артема Ситника, які допомагали Шабуніну ухилятися від служби.
Сам активіст раніше заявляв, що має "законні підстави" не служити: бо в школі не пройшов медкомісію через родимки на тілі. При цьому він числиться бойовим медиком і отримує зарплату, перебуваючи в Києві.
Також, за даними ЗМІ, свого часу Шабунін активно агітував за обрання до Верховної Ради Тетяни Монтян – проросійської пропагандистки, яка виїхала до рф і підозрюється у колабораціонізмі.