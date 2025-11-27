"З НАБУ тече, як з решета" – експерт звинуватив Бюро у систематичних "зливах" інформації та нагадав про витоки від Христенка та Углави

Джерелом зливу сотень профайлів з персональними даними чиновників та правоохоронців виявилося саме НАБУ. Першу партію таких документів було виявлено ще під час обшуків у нардепа Федора Христенка у липні. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

"На днях детектив НАБУ Олександр Абакумов ошелешив прогресивну громадськість, що правоохоронці виявили масив з 527 довідок на різних посадовців, детективів, депутатів, міністрів, журналістів та співробітників силових органів. З НАБУ інформація тече як з решета. Впевнений, ці довідки теж злили саме з Бюро. І ніхто нічого з цим не збирається робити. Хоча є у кого запитати", – написав він.

За словами експерта, "злив" довідок відбувся набагато раніше, ніж сьогодні намагаються показати.

"Масові зливи анкет з НАБУ були виявлені ще у липні – першу партію було виявлено в ОПЗЖиста Христенка, який був "рішалою" від Бюро. Під час обшуків за місцем проживання нардепа, який підозрюється у державній зраді та займався "вирішенням питань" у НАБУ, виявили… матеріали негласних слідчих дій та десятки анкет детективів Бюро на російській мові!" – зазначив він.

Загалом, наголосив Загородній, у цій та інших справах про витоки інформації обшукали не менше 15 детективів Бюро. Також минулого року від посади був відсторонений перший заступник директора НАБУ Гізо Углава через "злив" чутливої інформації фігурантам справ Бюро, повідомив Загородній.

"Це тільки те, що випливло назовні. А скільки ще справ поховано внутрішніми перевірками в Бюро? Як бачимо, з тих пір нічого не змінилось", – написав він.

За даними експерта, поміж довідок, виявлених у Христенка, були й анкети співробітників НАБУ Магамедарсулова та Тєбєкіна, які згодом отримали підозри за корупцію та співпрацю з рф.

"Цих двох сьогодні намагаються героїзувати окремі активісти. Того ж Віталія Тєбєкіна спіймали на незаконному збагаченні та приховуванні нерухомості на 4 млн. Навіть суд визнав, що всі підстави для підозри є та визначив заставу і відсторонив його від посади. Але дехто продовжував розповідати про незначну "помилку в декларації". Типу, "ето другоє", – констатував він.

Він порадив НАБУ, як швидко виявити "кротів" у себе: потрібно допитати народного депутата Железняка, щоб з’ясувати, хто йому зливав надтаємну інформацію по негласні слідчі дії самого НАБУ, керівника ЦПК Шабуніна та ексдиректора НАБУ Ситника (фігуранта "реєстру корупціонерів").

На думку Загороднього, настав час питати з НАБУ як з інших силових органів.

"Незначні помилки", "хтось інший злив інформацію", "дайте їм можливість проявити себе". Настав час питати з НАБУ як з інших силових органів – йому вже понад 10 років. Хочеться вже бачити результат, а не виправдання", – підсумував він.

Як повідомлялося, 22 липня, що під час обшуків за місцем проживання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Федора Христенка знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію в тому числі десятки особових анкет кандидатів у детективи.