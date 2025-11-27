"З НАБУ тече, як з решета" – експерт звинуватив Бюро у систематичних "зливах" інформації та нагадав про витоки від Христенка та Углави

$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 7332 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27 • 14751 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 12074 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 16961 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 13782 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53 • 11813 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15950 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 11387 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11284 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13844 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 5178 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 7350 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 14764 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 16972 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 11112 перегляди
"З НАБУ тече, як з решета" – експерт звинуватив Бюро у систематичних "зливах" інформації та нагадав про витоки від Христенка та Углави

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Політичний експерт Тарас Загородній звинуватив НАБУ у систематичних витоках інформації, посилаючись на виявлення сотень профайлів чиновників та правоохоронців. Він нагадав про попередні витоки від Христенка та Углави.

"З НАБУ тече, як з решета" – експерт звинуватив Бюро у систематичних "зливах" інформації та нагадав про витоки від Христенка та Углави

Джерелом зливу сотень профайлів з персональними даними чиновників та правоохоронців виявилося саме НАБУ. Першу партію таких документів було виявлено ще під час обшуків у нардепа Федора Христенка у липні. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

"На днях детектив НАБУ Олександр Абакумов ошелешив прогресивну громадськість, що правоохоронці виявили масив з 527 довідок на різних посадовців, детективів, депутатів, міністрів, журналістів та співробітників силових органів. З НАБУ інформація тече як з решета. Впевнений, ці довідки теж злили саме з Бюро. І ніхто нічого з цим не збирається робити. Хоча є у кого запитати", – написав він.

За словами експерта, "злив" довідок відбувся набагато раніше, ніж сьогодні намагаються показати.

"Масові зливи анкет з НАБУ були виявлені ще у липні – першу партію було виявлено в ОПЗЖиста Христенка, який був "рішалою" від Бюро. Під час обшуків за місцем проживання нардепа, який підозрюється у державній зраді та займався "вирішенням питань" у НАБУ, виявили… матеріали негласних слідчих дій та десятки анкет детективів Бюро на російській мові!" – зазначив він.

Загалом, наголосив Загородній, у цій та інших справах про витоки інформації обшукали не менше 15 детективів Бюро. Також минулого року від посади був відсторонений перший заступник директора НАБУ Гізо Углава через "злив" чутливої інформації фігурантам справ Бюро, повідомив Загородній.

"Це тільки те, що випливло назовні. А скільки ще справ поховано внутрішніми перевірками в Бюро? Як бачимо, з тих пір нічого не змінилось", – написав він.

За даними експерта, поміж довідок, виявлених у Христенка, були й анкети співробітників НАБУ Магамедарсулова та Тєбєкіна, які згодом отримали підозри за корупцію та співпрацю з рф.

"Цих двох сьогодні намагаються героїзувати окремі активісти. Того ж Віталія Тєбєкіна спіймали на незаконному збагаченні та приховуванні нерухомості на 4 млн. Навіть суд визнав, що всі підстави для підозри є та визначив заставу і відсторонив його від посади. Але дехто продовжував розповідати про незначну "помилку в декларації". Типу, "ето другоє", – констатував він.

Він порадив НАБУ, як швидко виявити "кротів" у себе: потрібно допитати народного депутата Железняка, щоб з’ясувати, хто йому зливав надтаємну інформацію по негласні слідчі дії самого НАБУ, керівника ЦПК Шабуніна та ексдиректора НАБУ Ситника (фігуранта "реєстру корупціонерів").

На думку Загороднього, настав час питати з НАБУ як з інших силових органів.

"Незначні помилки", "хтось інший злив інформацію", "дайте їм можливість проявити себе". Настав час питати з НАБУ як з інших силових органів – йому вже понад 10 років. Хочеться вже бачити результат, а не виправдання", – підсумував він.

Як повідомлялося, 22 липня, що під час обшуків за місцем проживання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Федора Христенка знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію в тому числі десятки особових анкет кандидатів у детективи.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
російська пропаганда
Обшук
Війна в Україні
Національне антикорупційне бюро України
Артем Ситник
Ярослав Железняк