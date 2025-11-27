"Из НАБУ течет, как из решета" – эксперт обвинил Бюро в систематических "сливах" информации и напомнил об утечках от Христенко и Углавы

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 1020 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 10263 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 9122 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 12855 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 11137 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 10898 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 15202 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 11116 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 11103 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13693 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20495 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 9696 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 10940 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 20197 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 16809 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 620 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 1030 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 10270 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 12862 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 8516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Европа
Львов
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 20589 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 45068 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 78828 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 94675 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 94294 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Boeing Starliner
Financial Times
Северный поток

"Из НАБУ течет, как из решета" – эксперт обвинил Бюро в систематических "сливах" информации и напомнил об утечках от Христенко и Углавы

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Политический эксперт Тарас Загородний обвинил НАБУ в систематических утечках информации, ссылаясь на обнаружение сотен профайлов чиновников и правоохранителей. Он напомнил о предыдущих утечках от Христенко и Углавы.

"Из НАБУ течет, как из решета" – эксперт обвинил Бюро в систематических "сливах" информации и напомнил об утечках от Христенко и Углавы

Источником утечки сотен профайлов с персональными данными чиновников и правоохранителей оказалось именно НАБУ. Первая партия таких документов была обнаружена еще во время обысков у нардепа Федора Христенко в июле. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

"На днях детектив НАБУ Александр Абакумов ошеломил прогрессивную общественность, что правоохранители обнаружили массив из 527 справок на различных должностных лиц, детективов, депутатов, министров, журналистов и сотрудников силовых органов. Из НАБУ информация течет как из решета. Уверен, эти справки тоже слили именно из Бюро. И никто ничего с этим не собирается делать. Хотя есть у кого спросить", – написал он.

По словам эксперта, "слив" справок произошел гораздо раньше, чем сегодня пытаются показать.

"Массовые сливы анкет из НАБУ были обнаружены еще в июле – первая партия была обнаружена у ОПЗЖиста Христенко, который был "решалой" от Бюро. Во время обысков по месту жительства нардепа, который подозревается в государственной измене и занимался "решением вопросов" в НАБУ, обнаружили… материалы негласных следственных действий и десятки анкет детективов Бюро на русском языке!" – отметил он.

В целом, подчеркнул Загородний, по этому и другим делам об утечках информации обыскали не менее 15 детективов Бюро. Также в прошлом году от должности был отстранен первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава из-за "слива" чувствительной информации фигурантам дел Бюро, сообщил Загородний.

"Это только то, что всплыло наружу. А сколько еще дел похоронено внутренними проверками в Бюро? Как видим, с тех пор ничего не изменилось", – написал он.

По данным эксперта, среди справок, обнаруженных у Христенко, были и анкеты сотрудников НАБУ Магамедарсулова и Тебекина, которые впоследствии получили подозрения за коррупцию и сотрудничество с РФ.

"Этих двоих сегодня пытаются героизировать отдельные активисты. Того же Виталия Тебекина поймали на незаконном обогащении и сокрытии недвижимости на 4 млн. Даже суд признал, что все основания для подозрения есть и определил залог и отстранил его от должности. Но кое-кто продолжал рассказывать о незначительной "ошибке в декларации". Типа, "это другое", – констатировал он.

Он посоветовал НАБУ, как быстро выявить "кротов" у себя: нужно допросить народного депутата Железняка, чтобы выяснить, кто ему сливал сверхсекретную информацию по негласным следственным действиям самого НАБУ, руководителя ЦПК Шабунина и экс-директора НАБУ Сытника (фигуранта "реестра коррупционеров").

По мнению Загороднего, пришло время спрашивать с НАБУ как с других силовых органов.

"Незначительные ошибки", "кто-то другой слил информацию", "дайте им возможность проявить себя". Пришло время спрашивать с НАБУ как с других силовых органов – ему уже более 10 лет. Хочется уже видеть результат, а не оправдания", – подытожил он.

Как сообщалось, 22 июля, что во время обысков по месту жительства народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко нашли материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию, в том числе десятки личных анкет кандидатов в детективы.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Война в Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Артем Сытник
Ярослав Железняк