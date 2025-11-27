"Из НАБУ течет, как из решета" – эксперт обвинил Бюро в систематических "сливах" информации и напомнил об утечках от Христенко и Углавы

Источником утечки сотен профайлов с персональными данными чиновников и правоохранителей оказалось именно НАБУ. Первая партия таких документов была обнаружена еще во время обысков у нардепа Федора Христенко в июле. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

"На днях детектив НАБУ Александр Абакумов ошеломил прогрессивную общественность, что правоохранители обнаружили массив из 527 справок на различных должностных лиц, детективов, депутатов, министров, журналистов и сотрудников силовых органов. Из НАБУ информация течет как из решета. Уверен, эти справки тоже слили именно из Бюро. И никто ничего с этим не собирается делать. Хотя есть у кого спросить", – написал он.

По словам эксперта, "слив" справок произошел гораздо раньше, чем сегодня пытаются показать.

"Массовые сливы анкет из НАБУ были обнаружены еще в июле – первая партия была обнаружена у ОПЗЖиста Христенко, который был "решалой" от Бюро. Во время обысков по месту жительства нардепа, который подозревается в государственной измене и занимался "решением вопросов" в НАБУ, обнаружили… материалы негласных следственных действий и десятки анкет детективов Бюро на русском языке!" – отметил он.

В целом, подчеркнул Загородний, по этому и другим делам об утечках информации обыскали не менее 15 детективов Бюро. Также в прошлом году от должности был отстранен первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава из-за "слива" чувствительной информации фигурантам дел Бюро, сообщил Загородний.

"Это только то, что всплыло наружу. А сколько еще дел похоронено внутренними проверками в Бюро? Как видим, с тех пор ничего не изменилось", – написал он.

По данным эксперта, среди справок, обнаруженных у Христенко, были и анкеты сотрудников НАБУ Магамедарсулова и Тебекина, которые впоследствии получили подозрения за коррупцию и сотрудничество с РФ.

"Этих двоих сегодня пытаются героизировать отдельные активисты. Того же Виталия Тебекина поймали на незаконном обогащении и сокрытии недвижимости на 4 млн. Даже суд признал, что все основания для подозрения есть и определил залог и отстранил его от должности. Но кое-кто продолжал рассказывать о незначительной "ошибке в декларации". Типа, "это другое", – констатировал он.

Он посоветовал НАБУ, как быстро выявить "кротов" у себя: нужно допросить народного депутата Железняка, чтобы выяснить, кто ему сливал сверхсекретную информацию по негласным следственным действиям самого НАБУ, руководителя ЦПК Шабунина и экс-директора НАБУ Сытника (фигуранта "реестра коррупционеров").

По мнению Загороднего, пришло время спрашивать с НАБУ как с других силовых органов.

"Незначительные ошибки", "кто-то другой слил информацию", "дайте им возможность проявить себя". Пришло время спрашивать с НАБУ как с других силовых органов – ему уже более 10 лет. Хочется уже видеть результат, а не оправдания", – подытожил он.

Как сообщалось, 22 июля, что во время обысков по месту жительства народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко нашли материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию, в том числе десятки личных анкет кандидатов в детективы.