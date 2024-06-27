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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Тимошенко підтвердив, що правоохоронці прийшли до нього з обшуком

Київ • УНН

 • 57261 перегляди

Кирило Тимошенко, радник міністра оборони і колишній заступник керівника ОП, підтвердив, що його обшукували правоохоронці у справі, яка нібито "не має до нього відношення". Крім того він запевнив, що виконав усі вимоги правоохоронців.

Тимошенко підтвердив, що правоохоронці прийшли до нього з обшуком

Радник міністра оборони та колишній заступник керівника ОП Кирило Тимошенко підтвердив, що у нього було проведено обшук, передає УНН.

Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особистих претензій до мене немає 

- повідомив Тимошенко.

Додамо

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що співробітники НАБУ затримали колишнього заступника керівника ОП та куратора "Великого будівництва" Кирила Тимошенка.

Згодом NV з посиланням на джерело повідомило, що  до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ.  

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі кореспонденту УНН повідомили, що "не можуть ні підтвердити, ні спростувати" проведення обшуків.

Контекст

За час роботи в ОП Тимошенко кілька разів потрапляв в епіцентр публічних скандалів. Зокрема, саме він — як джерело — надав кільком ЗМІ "заяву на звільнення" Богдана, хоча це був фейковий документ. Після початку великої війни журналісти виявили, що Тимошенко користувався позашляховиком Chevrolet Tahoe, якій американці передали Україні для вивезення громадян із зони бойових дій, — згодом НАБУ повідомило, що заступник голови ОП робив це на законних підставах.

У січні 2023 року заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Антоніна Туманова

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