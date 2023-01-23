Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляють ЗМІ та народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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За інформацією ЗМІ, Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Зазначається, що замість Тимошенка на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Олексія Кулебу.
Також у відставку можуть піти глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
Цитата
"Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП! Тільки нещодавно писав про звільнення з ОП, зокрема і про Тимошенка. І ось", - йдеться в повідомленні Гончаренка у Telegram.
Нагадаємо
Радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про відставку з посади. Офіс Президента прийняв заяву Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника ОПУ.