Арестович написав заяву про відставку

Цитата

"Написав заяву, що йду з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку", - написав Арестович у Facebook.

Доповнення

Радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, нібито збили українські сили протиповітряної оборони, і вона, за його словами, впала на під’їзд будинку та вибухнула. Повітряні сили ЗСУ змушені були спростовувати цю інформацію.

У ПС ЗСУ вказали, що у Збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони, повідомили у Повітряних силах.

Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати такі повітряні цілі, зазначили у ПС ЗСУ.