Арестович написал заявление об отставке

Цитата

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку.", - написал Арестович в Facebook.

Дополнение

Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным заявил, что ударившую по жилому дому в Днепре российскую ракету Х-22 якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны, и она, по его словам, упала на подъезд дома и взорвалась. Воздушные силы ВСУ вынуждены были опровергать эту информацию.

В ВС ВСУ указали, что в Вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать этот тип ракет. С начала военной агрессии рф по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбитая средствами противовоздушной обороны, сообщили в Воздушных силах.

Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать такие воздушные цели, отметили в ВС ВСУ.