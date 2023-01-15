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Повітряні Сили спростували заяву Арестовича, що це вони збили ракету, яка влучила у будинок в Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, нібито збили українські сили протиповітряної оборони і вона, за його словами, впала на під’їзд будинку та вибухнула. Повітряні сили ЗСУ змушені були спростовувати цю інформацію, пише УНН.

Повітряні Сили спростували заяву Арестовича, що це вони збили ракету, яка влучила у будинок в Дніпрі

У Повітряних силах заявили, що встановили приблизне місце запуску та тип ракети – Х-22. Та додали, що не мають засобів щоб збити таку ракету.

Цитата

«У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони», - повідомили у Повітряних силах.

Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.

Цитата

“Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які „гучні“ повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація — зброя!”, — додали там.

Додамо

Після виходу ефіру з Фейгіним, Арестович продовжив озвучувати свою позицію вже у соціальних мережах.
“Будьте розумнішими. І світ набагато розумніший, ніж Вам здається. Ніхто не повірить російським ЗМІ в їхній „...спробі перенести провину на Україну“ тому, що розумні люди вміють прочитувати причинно-наслідкові зв’язки. Тим більше, такі нескладні. Ніхто не звинуватить Україну. Як не звинуватили після падіння нашої ракети ППО в Польщі, яка вбила двох польських громадян. Вина рф однозначна і не може бути ні розмита, ні ослаблена. Усі чудово розуміють — не було б російського удару, не було б трагедії — незалежно від конкретного механізму її настання. Будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22. Жодна ракета ППО і близько не могла б заподіяти й половини таких руйнувань. Не буде „...жодної реакції у світових ЗМІ проти України“, - написав він.

Така позиція радника ОП викликала обурення в українців.

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