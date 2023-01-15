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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Воздушные Силы опровергли заявление Арестовича, что это они сбили ракету, которая попала в дом в Днепре

Киев • УНН

 • 783676 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны и она, по его словам, упала на подъезд дома и взорвалась. Воздушные силы ВСУ вынуждены были опровергать эту информацию, пишет УНН.

Воздушные Силы опровергли заявление Арестовича, что это они сбили ракету, которая попала в дом в Днепре

В Воздушных силах заявили, что установили приблизительное место запуска и тип ракеты – Х-22. И добавили, что не имеют средств, чтобы сбить такую ракету.

Цитата

«У Вооруженных Сил Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны», - сообщили в Воздушных силах.

Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели.

Цитата

"Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверяйте любые „громкие“ сообщения, которые тиражируются из других источников. Информация — оружие!”, — добавили там.

Добавим

После выхода эфира с Фейгиным, Арестович продолжил озвучивать свою позицию уже в социальных сетях.
“Будьте умнее. И мир намного умнее, чем Вам кажется. Никто не поверит российским СМИ в их „...попытке перенести вину на Украину“ потому, что умные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи. Тем более, такие несложные. Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, которая убила двух польских граждан. Вина рф однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии — независимо от конкретного механизма ее наступления. Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Ни одна ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений. Не будет „...никакой реакции в мировых СМИ против Украины“, - написал он.

Такая позиция советника ОП вызвала возмущение у украинцев.

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