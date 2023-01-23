Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП - СМИ

Детали

По информации СМИ, Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Отмечается, что вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Алексея Кулебу.

Также в отставку могут уйти главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Цитата

"Тимошенко написал заявление об увольнении из ОП! Только недавно писал об увольнении из ОП, в том числе и о Тимошенко. И вот", - говорится в сообщении Гончаренко в Telegram.

Напомним

Советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке с должности. Офис Президента принял заявление Арестовича на увольнение с должности внештатного советника ОПУ.