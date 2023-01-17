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Офіс Президента відправив Арестовича у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Офіс Президента прийняв заяву Олексія Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника ОПУ. Про це у коментарі “Суспільному” підтвердив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров, передає УНН.

Офіс Президента відправив Арестовича у відставку

Деталі

Сьогдні стало відомо, що радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про відставку з посади, після скандалу з коментарями щодо атаки рф на Дніпро.

В ОП повідомили, що заяву Арестовича прийняли та відправили його у відставку.

Доповнення

Радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, нібито збили українські сили протиповітряної оборони, і вона, за його словами, впала на під’їзд будинку та вибухнула. Повітряні сили ЗСУ змушені були спростовувати цю інформацію.

У ПС ЗСУ вказали, що у Збройних силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони, повідомили у Повітряних силах.

Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати такі повітряні цілі, зазначили у ПС ЗСУ.

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