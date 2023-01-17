Офис Президента отправил Арестовича в отставку

Детали

Сегодня стало известно, что советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке с должности, после скандала с комментариями по атаке РФ на Днепр.

В ОП сообщили, что заявление Арестовича приняли и отправили в отставку.

Дополнение

Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны, и она, по его словам, упала на подъезд дома и взорвалась. Воздушные силы ВСУ вынуждены были опровергать эту информацию.

В ВС ВСУ указали, что у Вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать этот тип ракет. С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны, сообщили в Воздушных силах.

Лишь зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать такие воздушные цели, отметили в ВС ВСУ.