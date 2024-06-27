Советник министра обороны и бывший заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко подтвердил, что у него был проведен обыск, передает УНН.

Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, личных претензий ко мне нет - сообщил Тимошенко.

Добавим

Ранее журналист Виталий Глагола сообщил, что сотрудники НАБУ задержали бывшего заместителя руководителя ОП и куратора "Большого строительства" Кирилла Тимошенко.

Впоследствии NV со ссылкой на источник сообщило, что к бывшему заместителю главы Офиса Президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками из-за дела со сливами из НАБУ.

В то же время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре корреспонденту УНН сообщили, что "не могут ни подтвердить, ни опровергнуть" проведение обысков.

Контекст

За время работы в ОП Тимошенко несколько раз попадал в эпицентр публичных скандалов. В частности, именно он - как источник - предоставил нескольким СМИ "заявление на увольнение" Богдана, хотя это был фейковый документ. После начала большой войны журналисты обнаружили, что Тимошенко пользовался внедорожником Chevrolet Tahoe, которой американцы передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий, - впоследствии НАБУ сообщило, что замглавы ОП делал это на законных основаниях.

В январе 2023 года заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности.