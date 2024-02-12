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Вышел тизер-трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха": герои объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel

Вышел тизер-трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха": герои объединят усилия чтобы попытаться спасти вселенную Marvel

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 09:55  •  9062 просмотра

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Тизер-трейлер "Дэдпула и Росомахи" показывает, как герои объединяют усилия, чтобы попытаться спасти киновселенную Marvel.

"Дэдпул и Росомаха", единственный фильм студии Marvel в 2024 год, на который возложена трудная задача возродить киновселенную, - представил свой первый трейлер. Об этом передает УНН со ссылкой на Marvel Entertainment.

Детали

В новом трейлере непонятно, сколько времени прошло для Уэйда Уилсона и его напарницы Ванессы с момента окончания "Дэдпула 2", и являются ли они точно такими же версиями тех персонажей, которые появились в том фильме. В трейлере можно увидеть, что Дэдпул полностью вошел в киновселенную Marvel, - он будет завербован TVA (Управление временными изменениями) и отправится в межпространственное путешествие, чтобы объединить усилия с Росомахой, которая, поначалу будет не слишком охотно сотрудничать, как видно из трейлера.

Также следует отметить, что вышеупомянутая TVA стоит на страже непрерывности временной линии и согласованности мультивселенной.

Будем надеяться, что фильм будет соответствовать такому трейлеру и заявлениям.

Актерский состав

В роли Дэдпула снова появится Райан Рейнольдс. В фильме также играют Хью Джекман и Лесли Уггамс в роли слепого Эла и Роб Дилейни в роли Питера. Также в фильме появятся Колосс (Стефан Капичич), Ванесса (Морена Баккарин), Негасонская подростковая боеголовка (Брианна Гильдебранд) и Юкио (Шиоли Куцуна).

Календарь Marvel Cinematic Universe

"Дэдпул 3" - 26 июля 2024 года

"Капитан Америка: Прекрасный новый мир" - 14 февраля 2025 года

"Фантастическая четверка" - 2 мая 2025 года

"Молнии" - 25 июля 2025 года

"Блэйд" - 7 ноября 2025 года

Мстители: Династия Канг" - 1 мая 2026 г.

Мстители: Тайные войны" - 7 мая 2027 года

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