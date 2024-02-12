Вийшов тизер-трейлер фільму "Дедпул і Росомаха": герої об’єднають зусилля щоб спробувати врятувати всесвіт Marvel

"Дедпул і Росомаха", єдиний фільм студії Marvel у 2024 рік, на який покладено важке завдання відродити кіновсесвіт, - представив свій перший трейлер. Про це передає УНН із посиланням на Marvel Entertainment.

Деталі

У новому трейлері незрозуміло, скільки часу минуло для Уейда Вілсона та його напарниці Ванесси з моменту закінчення "Дедпула 2", і чи є вони точно такими ж версіями тих персонажів, які з'явилися в тому фільмі. У трейлері можна побачити, що Дедпул повністю увійшов до кіновсесвіту Marvel, - він буде завербований TVA (Управління тимчасовими змінами) і вирушить у міжпросторову подорож, щоб об'єднати зусилля з Росомахою, яка, спочатку буде не надто охоче співпрацювати, як видно з трейлера.

Також слід зазначити, що вищезгадана TVA стоїть на сторожі безперервності часової лінії та узгодженості мультивсесвіту.

Будемо сподіватися, що фільм відповідатиме такому трейлеру та заявам.

Акторський склад

У ролі Дедпула знову з'явиться Райан Рейнольдс. У фільмі також грають Х'ю Джекман і Леслі Уггамс у ролі сліпого Ела та Роб Ділейні у ролі Пітера. Також у фільмі з'являться Колосс (Стефан Капічіч), Ванесса (Морена Баккарін), Негасонська підліткова боєголовка (Бріанна Гільдебранд) та Юкіо (Шіолі Куцуна).

Календар Marvel Cinematic Universe

"Дедпул 3" - 26 липня 2024 року

"Капітан Америка: Прекрасний новий світ" - 14 лютого 2025 року

"Фантастична четвірка" - 2 травня 2025 року

"Блискавки" - 25 липня 2025

"Блейд" - 7 листопада 2025

Месники: Династія Канг" - 1 травня 2026 р.

Месники: Таємні війни" - 7 травня 2027 року

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