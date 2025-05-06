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Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 2868 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых с ракетами "Калибр".

Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

Оккупанты вывели ракетоноситель с "Калибрами" на борту из акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 06.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор

- говорится в сообщении

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

25 марта США и Украина согласовали меры по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. В частности, предполагается исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе.

Поразили 62 цели в рф и восстановили 115 позиций: Сырский подвел итоги работы ВСУ в апреле01.05.25, 13:41 • 10322 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаНовости Мира
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Керчь
Черное море
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