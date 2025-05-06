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День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф
04:48 • 488 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

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Безпілотний літальний апарат

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 4508 перегляди

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, один з яких з ракетами "Калібр".

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

Окупанти вивели ракетоносій з "Калібрами" на борту з акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 06.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Водночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні

В ВМС ЗСУ нагоошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

25 березня США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

Уразили 62 цілі в рф та відновили 115 позицій: Сирський підвів підсумки роботи ЗСУ у квітні01.05.25, 13:41 • 10323 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаНовини Світу
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Керч
Чорне море
Босфор
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
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