День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Сегодня, 6 мая, отмечается День пехоты Вооруженных сил Украины, передает УНН.

История Дня пехоты ВСУ

Событие было основано указом Президента в 2019 году.

Именно 6 мая 1648 года произошел переломный момент в битве под Желтыми Водами из-за которого казацкая армия под руководством гетмана Богдана Хмельницкого разгромила войско Польши.

Роль пехоты во время полномасштабного вторжения рф

Старший лейтенант 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Роман Тлустый отмечал во время пресс-конференции "Люди, которые держат нашу землю", что пехота – это основа войска любой страны.

"Пехота – это тот монолит, фундамент, который базирует силу, мощь, выносливость и несокрушимость ВСУ. Украинские пехотинцы выполняют абсолютно все поставленные задачи в обороне и в наступлении", - сказал Тлустый.

Он отметил, что реалии на фронте на сегодня таковы, что несмотря на широкое использование дронов и роботизированных комплексов пехота остается незаменимой на поле боя, ведь БПЛА не могут охватить и нужным образом выполнить весь спектр задач, которые возлагаются на пехотинца.

Кроме того, спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя проект "Контракт 18-24" и отмечая, что он постоянно масштабируется и в зависимости от динамики есть вероятность, что количество бригад к которым добровольцы могут присоединиться будет расширяться, отмечал, что полномасштабная война продолжается, поэтому пехотинец остается главным героем любых боевых действий и операций.

Так, количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны Украины "Контракт 18-24", увеличено с 16 до 24.

Именно под давлением украинской пехоты весной 2022 года россияне сбежали из Киевской, Сумской и Черниговской областей.

Пехотинцы принимали участие в молниеносном контрнаступлении в Харьковской области осенью 2022 года. Тогда военные-пехотинцы вместе с другими родами и видами войск Украины освободили Херсон.

Сейчас пехотинцы вместе с другими советами военных продолжают защищать украинскую землю на разных участках, в частности в Сумской области, где россияне пытаются с помощью малых штурмовых групп перенести бои на территорию Украины.

Минобороны утвердило курс для специалистов по сопровождению военнослужащих

Заменят ли дронщики пехотинцев?

2 мая в эфире телемарафона начальник отделения инспекторов пограничной службы бригады "Форпост" Дмитрий Дюкарев спрогнозировал, что скоро количество пехотинцев станет меньше по сравнению с операторами БПЛА.

В марте 2025 года в ВСУ стартовал проект "Линия дронов" призванный для развития беспилотников.

Как сообщал министр обороны Рустем Умеров "Линия дронов" - это масштабирование самых эффективных решений в армии, а именно создание "killzone" на 10-15 км, что делает продвижение врага невозможным без потерь, предоставляя пехоте воздушное сопровождение и прикрытие.i

Однако, как отмечал ранее старший лейтенант 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Роман Тлустый учитывая реалии на фронте и несмотря на широкое использование дронов и роботизированных комплексов, пехота остается незаменимой на поле боя.