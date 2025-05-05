Минобороны утвердило курс для специалистов по сопровождению военнослужащих

Министерство обороны утвердило обновленный курс по переподготовке специалистов социального сопровождения военнослужащих. Обучение продлится 8 дней, сообщает УНН со ссылкой на МОУ в Telegram.

Детали

Курс включает модули по знаниям нормативно-правовых актов в сфере социальных гарантий и по инструментам для предоставления комплексных услуг сопровождения.

Особое внимание уделяется умению специалиста службы сопровождения взаимодействовать с общинами и партнерами, чтобы более точечно решать проблему обращающегося человека. Также на курсах мы разъясняем механизмы получения льгот и гарантий для военных и членов их семей – рассказал начальник ЦУЦВС ГШ ВСУ полковник Александр Кутков.

Он добавил, что во время обучения также проводятся стратегические сессии, симуляции различных случаев и предоставляются алгоритмы обращения с членами семей военных в кризисных ситуациях, таких как исчезновение без вести или ранение.

Вскоре обновленный курс пройдут 30 представителей воинской части.

В ВСУ появились офицеры и солдаты социального сопровождения: спикер Минобороны рассказал, как работает новая система

Среди преподавателей – эксперты государственного управления в сфере социальной политики, правозащитники, юристы с опытом оказания помощи военным, аналитики в сфере психического здоровья. Среди тренеров есть также представители общественных и благотворительных организаций, занимающихся социальной и правовой защитой военных и членов их семей.

В Минобороны рассказали планируют ли увеличивать количество бригад по проекту "Контракт 18-24"

Согласно положению, службы сопровождения оказывают военным и их семьям сопроводительную помощь по правовым, социально-бытовым, медицинским вопросам.ням документов. Кроме того, служба сопровождения при решении юридических, бытовых и социальных вопросов поддерживает постоянную связь между военными, семьями и медучреждениями, социальными службами, общественными организациями и органами власти.

Напомним

Минобороны ввело новые должности по социальному сопровождению для помощи военным и их семьям. Офицеры указанной специализации будут помогать военным, их семьям и командирам в различных вопросах.