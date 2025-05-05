Міноборони затвердило курс для фахівців із супроводу військовослужбовців

Міністерство оборони затвердило оновлений курс з перепідготовки фахівців соціального супроводу військовослужбовців. Навчання триватиме 8 днів, повідомляє УНН з посиланням на МОУ в Telegram.

Курс включає модулі зі знань нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій та з інструментів для надання комплексних послуг супроводу.

Особлива увага приділяється вмінню фахівця служби супроводу взаємодіяти з громадами та партнерами, щоб більш точково вирішувати проблему людини, що звертається. Також на курсах ми роз’яснюємо механізми отримання пільг та гарантій для військових та членів їхніх родин