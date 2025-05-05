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Міноборони затвердило курс для фахівців із супроводу військовослужбовців

Київ • УНН

 • 3662 перегляди

Міноборони затвердило курс перепідготовки фахівців соціального супроводу військових. Навчання триватиме 8 днів та включатиме нормативні акти, інструменти супроводу та взаємодію з громадами.

Міноборони затвердило курс для фахівців із супроводу військовослужбовців

Міністерство оборони затвердило оновлений курс з перепідготовки фахівців соціального супроводу військовослужбовців. Навчання триватиме 8 днів, повідомляє УНН з посиланням на МОУ в Telegram.

Деталі

Курс включає модулі зі знань нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій та з інструментів для надання комплексних послуг супроводу.  

Особлива увага приділяється вмінню фахівця служби супроводу взаємодіяти з громадами та партнерами, щоб більш точково вирішувати проблему людини, що звертається. Також на курсах ми роз’яснюємо механізми отримання пільг та гарантій для військових та членів їхніх родин

– розповів начальник ЦУЦВС ГШ ЗСУ полковник Олександр Кутков.

Він додав, що під час навчання також проводяться стратегічні сесії, симуляції різних випадків та надаються алгоритми поводження із членами сімей військових у кризових ситуаціях, таких як зникнення безвісти або поранення. 

Незабаром оновлений курс пройдуть 30 представників військових частини.

В ЗСУ з'явились офіцери та солдати соціального супроводу: речник Міноборони розповів, як працює нова система10.04.25, 15:27 • 9791 перегляд

Серед викладачів – експерти державного управління у сфері соціальної політики, правозахисники, юристи з досвідом надання допомоги військовим, аналітики у сфері психічного здоров’я. Серед тренерів є також представники громадських та благодійних організацій, які опікуються соціальним та правовим захистом військових та членів їхніх родин.

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Згідно з положенням, служби супроводу надають військовим та їхнім сім’ям супровідну допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.ням документів. Крім того, служба супроводу під час вирішення юридичних, побутових і соціальних питань підтримує постійний зв’язок між військовими, родинами та медзакладами, соціальних служб, громадських організацій та органами влади.

Нагадаємо

Міноборони ввело нові посади з соціального супроводу для допомоги військовим та їхнім родинам. Офіцери вказаної спеціалізації допомагатимуть військовим, їхнім родинам та командирам у різних питаннях.

Лілія Набока

Лілія Набока

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