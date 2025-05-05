Міноборони затвердило курс для фахівців із супроводу військовослужбовців
Київ • УНН
Міноборони затвердило курс перепідготовки фахівців соціального супроводу військових. Навчання триватиме 8 днів та включатиме нормативні акти, інструменти супроводу та взаємодію з громадами.
Міністерство оборони затвердило оновлений курс з перепідготовки фахівців соціального супроводу військовослужбовців. Навчання триватиме 8 днів, повідомляє УНН з посиланням на МОУ в Telegram.
Деталі
Курс включає модулі зі знань нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій та з інструментів для надання комплексних послуг супроводу.
Особлива увага приділяється вмінню фахівця служби супроводу взаємодіяти з громадами та партнерами, щоб більш точково вирішувати проблему людини, що звертається. Також на курсах ми роз’яснюємо механізми отримання пільг та гарантій для військових та членів їхніх родин
Він додав, що під час навчання також проводяться стратегічні сесії, симуляції різних випадків та надаються алгоритми поводження із членами сімей військових у кризових ситуаціях, таких як зникнення безвісти або поранення.
Незабаром оновлений курс пройдуть 30 представників військових частини.
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Серед викладачів – експерти державного управління у сфері соціальної політики, правозахисники, юристи з досвідом надання допомоги військовим, аналітики у сфері психічного здоров’я. Серед тренерів є також представники громадських та благодійних організацій, які опікуються соціальним та правовим захистом військових та членів їхніх родин.
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Згідно з положенням, служби супроводу надають військовим та їхнім сім’ям супровідну допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.ням документів. Крім того, служба супроводу під час вирішення юридичних, побутових і соціальних питань підтримує постійний зв’язок між військовими, родинами та медзакладами, соціальних служб, громадських організацій та органами влади.
Нагадаємо
Міноборони ввело нові посади з соціального супроводу для допомоги військовим та їхнім родинам. Офіцери вказаної спеціалізації допомагатимуть військовим, їхнім родинам та командирам у різних питаннях.