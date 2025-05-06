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День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф
04:48 • 450 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

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День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Київ • УНН

 • 450 перегляди

6 травня відзначають День піхоти ЗСУ. Попри розвиток дронів, піхотинці залишаються основою війська, виконуючи завдання в обороні та наступі, як зазначив старший лейтенант Роман Тлустий.

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Сьогодні, 6 травня, відзначається День піхоти Збройних сил України, передає УНН.

Історія Дня піхоти ЗСУ

Подія була започаткована указом Президента у 2019 році.

 Саме 6 травня 1648 року стався переломний момент у битві під Жовтими Водами через який козацька армія під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького розгромила військо Польщі.

Роль піхоти під час повномасштабного вторгнення рф

Старший лейтенант 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Роман Тлустий наголошував під час пресконференції "Люди, які тримають нашу землю", що піхота – це  основа війська будь-якої країни.

"Піхота – це той моноліт, фундамент, який базує силу, міць, витривалість та незламність ЗСУ. Українські піхотинці виконують абсолютно всі поставлені завдання в обороні й у наступі", - сказав Тлустий.

Він зазначив, що реалії на фронті на сьогодні такі, що попри широке використання дронів та роботизованих комплексів піхота залишається незамінною на полі бою, адже БПЛА не можуть охопити й потрібним чином виконати весь спектр завдань, які покладаються на піхотинця.

Окрім того, речник Міноборони України Дмитро Лазуткін коментуючи проєкт "Контракт 18-24" та зазначаючи, що він постійно масштабується й залежно від динаміки є ймовірність, що кількість бригад до яких добровольці можуть приєднатися буде розширюватися,  наголошував, що повномасштабна війна триває, тому піхотинець залишається головним героєм будь-яких бойових дій та операцій.

Так, кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони України "Контракт 18-24", збільшено з 16 до 24.

Саме під тиском української піхоти навесні 2022 року росіяни втекли з Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Піхотинці брали участь у блискавичному контрнаступі в Харківській області восени 2022 року. Тоді військові-піхотинці разом з іншими родами та видами військ України звільнили Херсон.

Наразі піхотинці разом з іншими радами військових продовжують захищати українську землю на різних ділянках, зокрема в Сумській області, де росіяни намагаються за допомогою малих штурмових груп перенести бої на територію України.

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Чи замінять дронщики піхотинців?

2 травня в ефірі телемарафону начальник відділення інспекторів прикордонної служби бригади "Форпост" Дмитро Дюкарєв спрогнозував, що скоро кількість піхотинців стане менше у порівнянні з операторами БПЛА.

У березні 2025 року у ЗСУ стартував проєкт "Лінія дронів" покликаний для розвитку безпілотників.

Як повідомляв міністр оборони Рустем Умєров "Лінія дронів" - це масштабування найефективніших рішень в армії, а саме створення "killzone" на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття.i

Проте, як зазначав раніше старший лейтенат 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Роман Тлустий враховуючи реалії на фронті та попри широке використання дронів та роботизованих комплексів,  піхота залишається незамінною на полі бою.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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