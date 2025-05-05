Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

Мясо, молоко, яйца, мед – продукты, без которых невозможно представить рацион украинцев. Мало кто знает, что за качеством этих продуктов стоит целая наука – зоотехния. Каждый день украинские ученые работают над развитием полного цикла животноводства: от выведения новых пород животных до современных технологий содержания и переработки, чтобы у украинцев была качественная и безопасная пища на столе, пишет УНН.

Зоотехния и как ее понимать?

Сегодня продовольственную безопасность украинских семей обеспечивают стабильное сельское хозяйство, доступность продуктов в магазинах по приемлемым ценам и качество пищи, гарантированное контролем стандартов. Важную роль при этом играют логистика и торговля, которые обеспечивают своевременную доставку продуктов даже в отдаленные и пострадавшие регионы страны.

За непосредственным обеспечением продовольственной безопасности стоит непростая наука зоотехния, охватывающая вопросы селекции, генетики, рационального кормления, условий содержания, воспроизводства поголовья и организации производства животноводческой продукции.

Главные центры этой работы сосредоточены в десятке научных учреждениях и предприятиях Национальной академии аграрных наук Украины: Институт разведения и генетики животных, Институт животноводства, Институт свиноводства, Институт рыбного хозяйства, Институт биологии животных, Институт пчеловодства, опытные станции птицеводства и биоресурсов и т.д. Все они вместе обеспечивают то, что сегодня требует как никогда каждая страна – продовольственную независимость.

Что это значит на практике?

Ученые НААН не просто выводят породы, они создают животных, которые лучше всего приспособлены к нашим условиям, обладают высокой продуктивностью и выносливостью. Например, украинские красно-пестрая и черно-пестрая молочные породы крупного рогатого скота не уступают по продуктивности зарубежным породам, а вот по основным жизненным характеристикам и показателям – их опережают.

В коневодстве особой гордостью является украинская верховая порода, созданная для нужд конного спорта путем сложного воспроизводительного скрещивания. Она активно используется в классических дисциплинах, в частности в выездке и на конкурсных соревнованиях. А порода новоалександровский тяжеловоз применяется для сельскохозяйственных работ и производства кумыса.

В свиноводстве ученые НААН вывели такие знаковые породы, как украинская степная рябая и белая, красная белопоясая, Миргородская и Полтавская мясная, которые славятся высокими приростами живой массы и замечательными вкусовыми качествами мяса.

В овцеводстве и козоводстве внедряются новые высокопродуктивные породы, обеспечивающие повышение выхода мяса, молока и шерсти. Среди них – асканийские каракульская и мясо-шерстная породы овец, а также перспективные породы коз.

Даже пчеловодство тоже не осталось в стороне: выведенные учеными НААН карпатские пчелы типа "Раховский" показывают на 15-20% более высокую медовую продуктивность, хорошо зимуют и являются миролюбивыми.

То есть сегмент зоотехнии, охваченный научными учреждениями НААН, является чрезвычайно широким – от крупного рогатого скота и свиней до лошадей, овец, коз и пчел. Это создает надежный фундамент для продовольственной безопасности и развития аграрного сектора Украины.

При этом важно подчеркнуть, что животные не просто выводятся, но и находятся под постоянным наблюдением – проводятся тщательные исследования по кормлению, содержанию, профилактике и лечению болезней. Ученые обеспечивают надлежащий уход за каждым видом, внедряют современные ветеринарные методы, разрабатывают оптимальные рационы и технологии содержания.

О цифрах в целом

Рассмотрим пример из птицеводства. По данным фермерских ассоциаций, яичные куры несут около 220 яиц в год, а мясо-яичные – примерно 140 штук. В то же время породы, выведенные учеными НААН, демонстрируют значительно более высокую продуктивность. Так, Бирковская пестрая имеет яйценоскость 270-280 яиц в год, а Полтавская глинистая – 260-275 яиц. Среди мясо-яичных пород куры Геркулес (белый, зозулястый, золотистый, рябой) показывают яйценоскость на уровне 215-230 яиц в год. При этом сохранность птицы в выведенных видах составляет 95-96%, что является важным показателем стабильности и надежности производства. Кроме того, ученые НААН разработали технологии обогащения яиц йодированными аминокислотами – важное дело, которое помогает бороться с йододефицитом у людей.

То есть использование высокопродуктивных пород кур, выведенных учеными НААН, позволяет украинским фермерским хозяйствам значительно повысить эффективность производства. Например, при среднем содержании 1,5 тыс. кур прирост продуктивности составляет более 60 яиц на курицу в год, что дает дополнительно около 90 тыс. яиц. По цене около 6 грн за яйцо (март 2025 года), это обеспечивает фермеру примерно 540 тыс. грн дополнительного валового дохода в год. Конечно, эта цифра ориентировочная, без учета затрат на содержание, корм, ветеринарию и обслуживание, но даже как прогноз – бонус существенный и повышает рентабельность хозяйств. Что уж говорить о крупных промышленных предприятиях, где содержатся 100 тыс. и более курочек.

Почему это важно сегодня?

Раньше основой животноводства были села: коровы на пастбищах, свиньи в хлевах, куры во дворах. Сейчас основной акцент сместился на промышленное производство – а это совсем другие масштабы и риски. Здесь нужен четкий научный мониторинг, современные технологии и система контроля на каждом этапе – от племенного отбора до ветеринарной медицины.

Именно поэтому полный цикл, который обеспечивают учреждения НААН, – от генетики до переработки – становится не просто важным, а стратегическим ресурсом для страны. Это – залог продовольственной безопасности, стабильности цен на мясо, молоко, яйца, а также гарантия экологической и санитарной безопасности. И главное – за всеми этими достижениями стоят не просто фермеры или агрохолдинги, а украинские ученые, которые работают над тем, чтобы наши продукты были качественными, конкурентоспособными и доступными.

Напомним

Пока россия уничтожает украинское животноводство на временно оккупированных территориях, украинская аграрная наука, похоже, получила внутреннего врага – Фонд государственного имущества, который добивается изъятия более 135 тыс. га сельскохозяйственной земли у Национальной академии аграрных наук Украины. Это ставит под угрозу племенное животноводство, селекционные программы, кормовую базу для ферм и в целом продовольственную безопасность страны.