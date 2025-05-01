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"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
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14:27 • 12668 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

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"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

Київ • УНН

 • 12434 перегляди

Нелегальні схеми в торгівлі електронікою створюють несправедливу конкуренцію, знищуючи білий бізнес. Правоохоронці повинні розслідувати податкові порушення та притягати винних до відповідальності.

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

"Сірі" схеми на ринку електроніки створюють недобросовісну конкуренцію та знищують легальний бізнес, адже не дають йому можливості ефективно працювати. Про це в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

Будь-який контрабандний товар знищує реальний і легальний бізнес, бо не дає можливості тим, хто діє відповідно до букви закону, ефективно працювати, отримувати прибутки, розвиватися. Звичайно, будь-які "сірі", "чорні" чи інші схеми, які дозволяють мінімізувати податки - вони створюють реальну конкуренцію, знищують той білий бізнес, який хоче, готовий, і працює в білу. Йому не дають можливості ефективно працювати

- зазначив Шрам.

Він пояснив, що розслідування податкових порушень передбачає чітку послідовність дій з боку правоохоронців.

Правоохоронці мусять провести весь комплекс необхідних слідчих процесуальних дій, встановити суму, яка не надійшла до бюджету за той чи інший період, і притягнути їх (винних - ред.) до кримінальної відповідальності. І, відповідно, суд має дати оцінку зібраним доказами і винести відповідний вирок

- пояснив адвокат.

За його словами, після встановлення суми податкового боргу можливі кілька сценаріїв - сплата повної або узгодженої суми з податковим органом (що тягне за собою закриття кримінального провадження), або ж заперечення й розгляд справи в суді.

На запитання, чи можна притягнути до відповідальності компанії, які дробляться на підставних ФОПів, Шрам відповів, що це реально.

Звичайно, можна. Питання в тому, що тут треба довести не лише розмір несплачених податків зборів, але і винуватість тих осіб, які відповідальні за це. Чи це одна особа, чи це декілька осіб. Щонайменше, це керівник відповідної юридичної особи, головний бухгалтер. Якщо це декілька мереж, то треба з'ясувати, що це за мережі, хто ними керує і хто до цього причетний… Тут має бути кропітка робота, системний підхід роботи органу досудового розслідування, і прокурорів, які мають у цих питаннях розібратися і дати відповідну оцінку

- підсумував адвокат.

Нагадаємо

Близько місяця тому Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.

Раніше у Бюро економічної безпеки України у відповідь на запит УНН повідомили, що правоохоронці розслідують факти ухилення від сплати податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою. За даними джерел УНН, слідчі дії охоплюють факти постачання на територію України техніки відомих брендів - йдеться про понад 30 кримінальних проваджень та підозри 7 особам, частину матеріалів уже передано на розгляд суду. 

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев зазначав, що зокрема у компанії "Ябко" відкрито заявляли, що працюють "в тіні", дроблячись на ФОПи. Він наголосив, що це пряме порушення закону - злочин, передбачений щонайменше статтею 212 Кримінального кодексу щодо ухилення від оподаткування. 

Додамо

За оцінками Американської торгової палати втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів. 

Європейська Бізнес Асоціація та її Комітет з питань побутової електротехніки наполягали на необхідності вжиття невідкладних заходів для боротьби з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Державна податкова служба України
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