Гетманцев: "Ябко" самі зізнаються, що працюють у тіні - це по суті бандитський бізнес

Частина ринку електроніки в Україні працює за схемами, які можна назвати не просто тіньовими, а по суті "бандитським бізнесом". Зокрема у компанії "Ябко" відкрито заявили, що працюють "в тіні", дроблячись на ФОПи. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише УНН.

За його словами, податковий комітет давно зацікавлений у боротьбі з "тінню" на ринку електроніки.

Восени відбулося дуже цікаве засідання нашого комітету, де була присутня група продавців електроніки – "Ябко" і ще один продавець. Так вони нам абсолютно серйозно пояснювали, що працюють "в тіні", бо їм потрібна "дорожня карта", аби вийти з цієї "тіні". Бо вони самі цього не можуть зробити, а Податкового кодексу їм недостатньо. Епічна промова була. Вони визнавали, що працюють, дроблячись на ФОПи, бо "не ми такі – життя таке - заявив Данило Гетманцев.

На думку голови податкового комітету, контрабандисти, які повністю в "тіні", у яких немає жодних документів на товар, а тільки ФОПи, і при цьому відкриті прекрасні магазини в кращих локаціях міст – по суті бандитський бізнес. Гетманцев підкреслив, що це пряме порушення закону - злочин, передбачений щонайменше статтею 212 Кримінального кодексу щодо ухилення від оподаткування.

"Дійсно, через інтернет продається багато контрабандного товару – і електроніки, й іншого. Просто представники того ж "Ябка" були у нас на комітеті, а щодо інших я не маю конкретних доказів і не можу навіть стверджувати, що вони продають контрабандний товар", - підкреслив нардеп.

Він нагадав, що Бюро економічної безпеки вже провело обшуки в "Ябко" і підкреслив, що системна робота з виведення таких мереж з тіні має тривати.

"І тут, до речі, багато питань і до БЕБ: вони почали обшуки в тому ж "Ябку" у вересні минулого року і кримінальні справи вже є, але ми нічого не чули не те що про вироки, а навіть про підозри. Разом з тим, стало відомо, що за результатами досудового розслідування БЕБ вже направили до суду три кримінальні провадження", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо

Близько місяця тому Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.

У Бюро економічної безпеки України у відповідь на запит УНН повідомили, що правоохоронці розслідують факти ухилення від сплати податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою. За даними джерел УНН, слідчі дії охоплюють факти постачання на територію України техніки відомих брендів - йдеться про понад 30 кримінальних проваджень та підозри 7 особам, частину матеріалів уже передано на розгляд суду.

Додамо

За оцінками Американської торгової палати втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів.

Європейська Бізнес Асоціація та її Комітет з питань побутової електротехніки наполягали на необхідності вжиття невідкладних заходів для боротьби з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки в Україні.