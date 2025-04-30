Гетманцев: "Ябко" самі зізнаються, що працюють у тіні - це по суті бандитський бізнес

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну
Ексклюзив
09:29 • 12586 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

08:44 • 27554 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
08:43 • 55030 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
06:47 • 38065 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 168175 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 146450 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 105993 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 131004 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 106401 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 88976 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
38%
752 мм
Популярнi новини

Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

30 квітня, 00:21 • 71666 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

30 квітня, 00:32 • 52824 перегляди

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

04:52 • 45083 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

05:35 • 44969 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 47179 перегляди
Публікації

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

08:43 • 54997 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 49125 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 109813 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 168146 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 188616 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

09:14 • 11411 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 18022 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 78141 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 94251 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 90784 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Гетманцев: "Ябко" самі зізнаються, що працюють у тіні - це по суті бандитський бізнес

Київ • УНН

 • 4292 перегляди

Голова податкового комітету заявив, що компанія «Ябко» відкрито визнала роботу «в тіні» через ФОПи. За його словами, це є порушенням закону та підлягає розслідуванню БЕБ.

Гетманцев: "Ябко" самі зізнаються, що працюють у тіні - це по суті бандитський бізнес

Частина ринку електроніки в Україні працює за схемами, які можна назвати не просто тіньовими, а по суті "бандитським бізнесом". Зокрема у компанії "Ябко" відкрито заявили, що працюють "в тіні", дроблячись на ФОПи. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише УНН.

За його словами, податковий комітет давно зацікавлений у боротьбі з "тінню" на ринку електроніки.

Восени відбулося дуже цікаве засідання нашого комітету, де була присутня група продавців електроніки – "Ябко" і ще один продавець. Так вони нам абсолютно серйозно пояснювали, що працюють "в тіні", бо їм потрібна "дорожня карта", аби вийти з цієї "тіні". Бо вони самі цього не можуть зробити, а Податкового кодексу їм недостатньо. Епічна промова була. Вони визнавали, що працюють, дроблячись на ФОПи, бо "не ми такі – життя таке

- заявив Данило Гетманцев.

На думку голови податкового комітету, контрабандисти, які повністю в "тіні", у яких немає жодних документів на товар, а тільки ФОПи, і при цьому відкриті прекрасні магазини в кращих локаціях міст – по суті бандитський бізнес. Гетманцев підкреслив, що це пряме порушення закону - злочин, передбачений щонайменше статтею 212 Кримінального кодексу щодо ухилення від оподаткування. 

"Дійсно, через інтернет продається багато контрабандного товару – і електроніки, й іншого. Просто представники того ж "Ябка" були у нас на комітеті, а щодо інших я не маю конкретних доказів і не можу навіть стверджувати, що вони продають контрабандний товар", - підкреслив нардеп.

Він нагадав, що Бюро економічної безпеки вже провело обшуки в "Ябко" і підкреслив, що системна робота з виведення таких мереж з тіні має тривати.

"І тут, до речі, багато питань і до БЕБ: вони почали обшуки в тому ж "Ябку" у вересні минулого року і кримінальні справи вже є, але ми нічого не чули не те що про вироки, а навіть про підозри. Разом з тим, стало відомо, що за результатами досудового розслідування БЕБ вже направили до суду три кримінальні провадження", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо

Близько місяця тому Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.

У Бюро економічної безпеки України у відповідь на запит УНН повідомили, що правоохоронці розслідують факти ухилення від сплати податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою. За даними джерел УНН, слідчі дії охоплюють факти постачання на територію України техніки відомих брендів - йдеться про понад 30 кримінальних проваджень та підозри 7 особам, частину матеріалів уже передано на розгляд суду. 

Додамо

За оцінками Американської торгової палати втрати держбюджету від функціонування тіньового ринку лише окремих моделей смартфонів у 5,5 млрд грн. За словами експертів Палати, один із великих продавців налічує понад 100 магазинів по всій Україні, які працюють через мережу сотень фіктивних ФОПів. 

Європейська Бізнес Асоціація та її Комітет з питань побутової електротехніки наполягали на необхідності вжиття невідкладних заходів для боротьби з нелегальним імпортом побутової техніки та електроніки в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Данило Гетманцев
Торгова палата Сполучених Штатів Америки
Україна
Apple Inc.
Brent
$62.93
Bitcoin
$94,980.40
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.81
Золото
$3,284.55
Ethereum
$1,806.63