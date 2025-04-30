Гетманцев: "Ябко" сами признаются, что работают в тени - это по сути бандитский бизнес

Часть рынка электроники в Украине работает по схемам, которые можно назвать не просто теневыми, а по сути "бандитским бизнесом". В частности, в компании "Ябко" открыто заявили, что работают "в тени", дробясь на ФОПы. Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет УНН.

По его словам, налоговый комитет давно заинтересован в борьбе с "тенью" на рынке электроники.

Осенью состоялось очень интересное заседание нашего комитета, где присутствовала группа продавцов электроники – "Ябко" и еще один продавец. Так они нам абсолютно серьезно объясняли, что работают "в тени", потому что им нужна "дорожная карта", чтобы выйти из этой "тени". Потому что они сами этого не могут сделать, а Налогового кодекса им недостаточно. Эпическая речь была. Они признавали, что работают, дробясь на ФОПы, потому что "не мы такие – жизнь такая" - заявил Даниил Гетманцев.

По мнению председателя налогового комитета, контрабандисты, которые полностью в "тени", у которых нет никаких документов на товар, а только ФОПы, и при этом открыты прекрасные магазины в лучших локациях городов – по сути бандитский бизнес. Гетманцев подчеркнул, что это прямое нарушение закона - преступление, предусмотренное, по меньшей мере, статьей 212 Уголовного кодекса об уклонении от налогообложения.

"Действительно, через интернет продается много контрабандного товара – и электроники, и другого. Просто представители того же "Ябка" были у нас на комитете, а по поводу других я не имею конкретных доказательств и не могу даже утверждать, что они продают контрабандный товар", - подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что Бюро экономической безопасности уже провело обыски в "Ябко" и подчеркнул, что системная работа по выводу таких сетей из тени должна продолжаться.

"И здесь, кстати, много вопросов и к БЭБ: они начали обыски в том же "Ябке" в сентябре прошлого года и уголовные дела уже есть, но мы ничего не слышали не то что о приговорах, а даже о подозрениях. Вместе с тем, стало известно, что по результатам досудебного расследования БЭБ уже направили в суд три уголовных производства", - заявил Гетманцев.

Напомним

Около месяца назад Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Председатель ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФОПов на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.

В Бюро экономической безопасности Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что правоохранители расследуют факты уклонения от уплаты налогов и контрабанды в сфере торговли электроникой. По данным источников УНН, следственные действия охватывают факты поставки на территорию Украины техники известных брендов - речь идет о более 30 уголовных производствах и подозрениях 7 лицам, часть материалов уже передана на рассмотрение суда.

Добавим

По оценкам Американской торговой палаты потери госбюджета от функционирования теневого рынка лишь отдельных моделей смартфонов в 5,5 млрд грн. По словам экспертов Палаты, один из крупных продавцов насчитывает более 100 магазинов по всей Украине, которые работают через сеть сотен фиктивных ФОПов.

Европейская Бизнес Ассоциация и ее Комитет по вопросам бытовой электротехники настаивали на необходимости принятия неотложных мер для борьбы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники в Украине.