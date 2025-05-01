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"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
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"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

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"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

Киев • УНН

 • 6982 просмотра

Нелегальные схемы в торговле электроникой создают несправедливую конкуренцию, уничтожая белый бизнес. Правоохранители должны расследовать налоговые нарушения и привлекать виновных к ответственности.

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

"Серые" схемы на рынке электроники создают недобросовестную конкуренцию и уничтожают легальный бизнес, поскольку не дают ему возможности эффективно работать. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН выразил адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Любой контрабандный товар уничтожает реальный и легальный бизнес, потому что не дает возможности тем, кто действует в соответствии с буквой закона, эффективно работать, получать прибыли, развиваться. Конечно, любые "серые", "черные" или другие схемы, которые позволяют минимизировать налоги - они создают реальную конкуренцию, уничтожают тот белый бизнес, который хочет, готов, и работает в белую. Ему не дают возможности эффективно работать

- отметил Шрам.

Он пояснил, что расследование налоговых нарушений предусматривает четкую последовательность действий со стороны правоохранителей.

Правоохранители должны провести весь комплекс необходимых следственных процессуальных действий, установить сумму, которая не поступила в бюджет за тот или иной период, и привлечь их (виновных - ред.) к уголовной ответственности. И, соответственно, суд должен дать оценку собранным доказательствам и вынести соответствующий приговор

- пояснил адвокат.

По его словам, после установления суммы налогового долга возможны несколько сценариев - уплата полной или согласованной суммы с налоговым органом (что влечет за собой закрытие уголовного производства), или же возражение и рассмотрение дела в суде.

На вопрос, можно ли привлечь к ответственности компании, которые дробятся на подставных ФЛП, Шрам ответил, что это реально.

Конечно, можно. Вопрос в том, что здесь надо доказать не только размер неуплаченных налогов сборов, но и виновность тех лиц, которые ответственны за это. Или это одно лицо, или это несколько человек. Как минимум, это руководитель соответствующего юридического лица, главный бухгалтер. Если это несколько сетей, то надо выяснить, что это за сети, кто ими руководит и кто к этому причастен… Здесь должна быть кропотливая работа, системный подход работы органа досудебного расследования, и прокуроров, которые должны в этих вопросах разобраться и дать соответствующую оценку

- подытожил адвокат.

Напомним

Около месяца назад Государственная налоговая служба Украины обнаружила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Председатель ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.

Ранее в Бюро экономической безопасности Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что правоохранители расследуют факты уклонения от уплаты налогов и контрабанды в сфере торговли электроникой. По данным источников УНН, следственные действия охватывают факты поставки на территорию Украины техники известных брендов - речь идет о более 30 уголовных производствах и подозрении 7 лицам, часть материалов уже передана на рассмотрение суда. 

Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев отмечал, что в частности в компании "Ябко" открыто заявляли, что работают "в тени", дробясь на ФЛП. Он подчеркнул, что это прямое нарушение закона - преступление, предусмотренное по меньшей мере статьей 212 Уголовного кодекса об уклонении от налогообложения. 

Добавим

По оценкам Американской торговой палаты потери госбюджета от функционирования теневого рынка только отдельных моделей смартфонов в 5,5 млрд грн. По словам экспертов Палаты, один из крупных продавцов насчитывает более 100 магазинов по всей Украине, которые работают через сеть сотен фиктивных ФЛП. 

Европейская Бизнес Ассоциация и ее Комитет по вопросам бытовой электротехники настаивали на необходимости принятия неотложных мер для борьбы с нелегальным импортом бытовой техники и электроники в Украине.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаКриминал и ЧП
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