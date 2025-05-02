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Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

Київ • УНН

 • 3360 перегляди

Українці часто купують схожі речі або одяг, який не відповідає способу життя. Щоб уникнути зайвих витрат, варто переглянути гардероб та планувати покупки.

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

Вічна дилема щодо "нічого вдягнути" часто виникає не лише через стильові промахи, а й через непослідовний підхід у виборі одягу під час шопінгу. Яких найрозповсюдженіших помилок під час шопінгу припускаються українці, розкаже УНН.

Одноманітність вибору

Ми часто піддаємося впливу власних уподобань чи модних порад і купуємо багато схожих речей: ще одну пару чорних джинс, чергову білу водолазку або червону спідницю. У результаті – гардероб переповнений, а образи не змінюються, навіть якщо речі інші.

Тож перед тим, як йти на шопінг, передивіться свій гардероб на предмет того, що у вас вже є та не дублюйте ці речі новими покупками, якщо не ставите собі це за мету.

Імпульсивні покупки

Під цей пункт частково потрапляє попередній, адже іноді дуже хочеться виправити свій поганий настрій або "відсвяткувати" зарплатню обновкою і ми знову і знову обираємо аналогічні речі. Адже у такі моменти головне – не актуальність цієї покупки, а сам її факт. Однак є і зворотна сторона: під впливом емоцій ми можемо обирати дуже акцентні речі, які ніколи не будемо носити: піджак у паєтках, сукню із пір'ям, прозорий комбінезон, який дуже гарно виглядав на манекені. Якщо ці речі не підпадають під ваш стиль життя, навряд у вас буде нагода похизуватися ними перед друзями.

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Замість необдуманої покупки під час такого імпульсу, краще порадуйте себе чимось менш вартісним, наприклад новою хусткою чи іншим аксесуаром, який дозволить вам "закрити гештальт" щодо шопінгу.

Одяг не відповідає способу життя

Ця помилка послідовно витікає із попередньої. Кожна людина має устаткований спосіб життя, від якого залежить і зміст нашої шафи. Якщо ви офісний працівник і не відвідуєте світські заходи, навряд вам потрібен десяток вечірніх суконь. А якщо працюєте організатором зіркових вечірок – ваш гардероб не постраждає від відсутності двадцятого за списком худіка. Якщо найближчим часом сфера вашої зайнятості зміниться – змінитися відповідно до неї має і гардероб.

Обираючи речі у магазині потрібно розуміти – куди й за якої нагоди ця річ може бути вдягнена. Якщо у вас в голові немає переліку із щонайменше п'яти відповідей на ці питання – скоріш за все наразі вона вам не потрібна. Гардероб має відображати реальність, а не уявлення про ідеальне "я".

Відсутність продуманої комбінації речей

Багато хто купує речі, не враховуючи те, з чим буде їх носити. У результаті має безліч "окремих елементів", які не поєднуються між собою у цільний образ. Перш ніж купити річ, уявіть декілька способів можливих комбінацій із нею з тих речей, що у вас вже є.  Якщо таких речей у вас наразі немає, одразу купуйте до бажаної одежі "пару", інакше вона ризикує довго чекати свого зіркового часу у вашій шафі.

Бездумне копіювання трендів

Мода змінюється стрімко і ми не завжди можемо за неї встигнути. Щойно ви придбали нову "дуже модну" куртку кислотного кольору, віддавши за неї чимало грошей, як у новому сезоні на манекенах магазину з'являються зовсім інші фасони верхнього одягу. Тож чи варто гнатися за речами, тільки тому, що вони з'явились у модному каталозі на найближчі декілька місяців. Крім того, сліпе наслідування трендів може навіть нашкодити.

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Манекени на вітринах можуть бути вдягнені у стильний на ваш погляд образ, проте не факт, що він підійде саме вам. Ультрамодні топи чи оверсайз-джинси підійдуть не для кожної фігури й можуть тільки зіпсувати ваш образ, підкресливши недоліки. Обирайте те, що пасує саме вам, комбінуйте ультрамодні тренди з універсальними речами, аби "залишатися на хвилі" і при цьому підкреслювати саме ваші принади та індивідуальність.

Необдумані покупки на розпродажу

Нерідко зайшовши до магазину і помітивши наліпку "розпродаж", людина хапає все, що їй потрібно і непотрібно через азарт та прагнення, як їй здається, "зекономити". При цьому покупки на розпродажу дійсно допомагають заощадити гроші, проте треба пам'ятати, що ви купуєте річ, а не знижку. Не слідуйте за натовпом, уважно обирайте той одяг, який вам дійсно потрібен, не нехтуйте приміркою через велику чергу у магазині, аби не розчаруватися в "улові".

Купівля в останній момент

Ще одна знайома всім ситуація, коли для конкретного заходу потрібна саме річ, в якої вас немає. Часу обмаль і людина біжить у перший ліпший магазин, хапаючи доступний варіант. Це може бути не зовсім ваш фасон, відтінок, стиль тощо, через що ви навряд вдягнете річ ще раз. Тож якщо такі події ви можете передбачити, купуйте і речі для них заздалегідь, аби потім не купувати щось абияк.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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