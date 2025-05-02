Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

Захід, присвячений моді, відбудеться наступного понеділка, 5 травня. Знаменита американська акторка і співачка Дженніфер Лопес серед тих, хто здатний викликати фурор на червоній доріжці. За декілька десятиліть Лопес стала сміливішою у своєму образі для Met Gala. Вusinessinsider нагадав, а УНН передає, якими були образи J. Lo протягом історичних декад.

Деталі

Дженніфер Лопес вже давно є фавориткою найбільшого модного вечора, і заслужила від критиків визнання як "найпослідовніша і найвпливовіша латиноамериканська фігура"

Лопес дебютувала на Met Gala в 1999 році, обравши просту шовкову сукню з хутряною курткою в тон.

Але за ці десятиліття Лопес стала сміливішою у своєму образі для Met Gala, у якому є суміш гламуру старого Голлівуду, ковбойського шику та власної версії відвертої сукні.

Вusinessinsider згадаує всі вбрання J. Lo на Met Gala: від найменш до найбільш знакових.

Дженніфер Лопес дебютувала на Met Gala у однотонному образі, що "відображав час"

У 1999 році Лопес з'явилась на показі з своїм тодішнім хлопцем Шоном Комбсом.

Темою був "Рок-стиль": хутряна куртка, шовкова сукня в тон, а також туфлі на низьких підборах. Як тільки вона зняла куртку, одразу продемонструвала свій фірмовий стиль. Лопес одягла сукню з вирізом, яку вона з легкістю могла б одягнути і сьогодні.

Met Gala 2008 року - тоді сукня Лопес була схожа на "випускний" стиль середини 2000-х

Лопес одягла сукню Alberta Ferretti бірюзового кольору на гала-вечір Met Gala 2008 року, який мав назву "Супергерої: Мода і фантазія". Плісирований ліф і велика кількість бісеру, Лопес доповнила блискучим клатчем і браслетом на манжеті, що нагадував корсаж.

Щось на кшалт повільних танців у шкільному спортзалі під звуки пісні "All My Life".

Met Gala 2006 року: сукня Лопес була гарною, але простенькою

На гала-вечір Met Gala 2006 року Лопес одягла дитячу рожеву сукню від Versace. Контекст образу схожий на тему "Англоманія: традиції та порушення в британській моді".

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Сукня має схожий силует з ансамблем Лопес 2008 року, втім колір і рюші зробили її дуже жіночною та елегантною. Але чи не церемонії "Оскар" - краще місце для подібного наряду, робить висновок Іnsider.

У 2007 році співачка запропонувала гламур старого Голлівуду на честь теми "Пуаре: король моди".

Хоча цей образ не дуже запам'ятовується, не можна заперечувати, що Лопес виглядала гламурно.

2004 рік: Лопес зробила фурор в рекламі Дольче і Габбана

На червоній доріжці Met Gala-2004 Лопес додала драматизму за підтримкою легендарних дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

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Під час заходу під назвою "Небезпечні зв'язки: Мода і меблі у 18 столітті", зірка одягла сукню від їхнього бренду. Лопес мала чудовий вигляд у романтичній чорній сукні з кількома унікальними деталями.

Зухвалий прозорий мереживний ліф. .. чорні ґудзики, що спускаються по боках сукні. Спідниця з оборками, плетена зачіска та яскраво-червона помада додали ансамблю фламенко. - звертає увагу видання на деталі.

У 2013 році на честь Met Gala "PUNK: Chaos to Couture" Лопес ще більше розважається зі своїм стилем

Тоді Лопес вийшла у світ у сукні з довгими рукавами від Майкла Корса.

Прозоре вбрання з голови до ніг було вкрите чорними плямами, що нагадували принт гепарда. Лопес доповнила образ височенним помпадуром, яким би пишалася Сінді Лопер. - пише видання.

Можливо, сукня була більше схожа на джунглі, ніж на панк. Втім багатозначна суперзірка відчувала себе комфортно, додавши цей зухвалий стиль на Met Gala.

Лопес приголомшила червоною сукнею кольору пожежної машини під час гала-вечора Met Gala 2011 року - данина пам'яті Alexander McQueen

Червона доріжка Met Gala 2011 була призначена для вшанування одного з найбільших першопрохідців моди - Александру МакКуїну. Через рік після смерті видатного британського модельєра.

Червона сукня Лопес від Gucci, безперечно, прекрасна. Струмлива сукня мала виріз на ліфі та декольте у вигляді метелика, а Лопес доповнила ансамбль червоним плечовим аксесуаром, вкритим квітами.

Укладання - гладка зачіска і драматичні червоні губи - було влучним. Хоча цей образ не належить до найбільш пам'ятних образів Лопес, він є одним з найкрасивіших, пише видання.

Оголені сукні на Met Gala 2015 року: Лопес була серед зірок, які підхопили цей тренд

Ріанна започаткувала тренд на відверті сукні, одягнувши ледь прикриту сукню на церемонію вручення нагород CFDA Fashion Awards 2014 року.

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

Лопес також приєдналася до цієї тенденції, одягнувши прозору червону сукню від Versace для показу фільму "Китай: Крізь Задзеркалля".

Сукня на одне плече була прикрашена блискучим (і стратегічно розміщеним) драконом, який спускався вниз по ліфу.

Можливо, Лопес і відмовилася від авангардної теми Met Gala 2017 року, але виглядала вона, безумовно, як голлівудська мрія

Більшість заголовків про появу Джей Ло на Met Gala 2017 були присвячені її дебюту на червоній доріжці з тодішнім бойфрендом Алексом Родрігесом.

Їхні стосунки - давня історія.

Чи вписується сукня у виставку "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Мистецтво проміжного етапу"? Абсолютно ні. Але, Лопес часто вирішує робити свою власну річ.

Небесно-блакитна сукня Лопес випромінює незаперечний гламур 1970-х років. Високий виріз і прозора накидка додають вишуканості цьому ансамблю, так само як і її високі поні та масивні сережки Harry Winston.

Лопес спрямувала свою внутрішню ковбойку на тему "В Америці: Лексикон моди" у 2021 році

Підхід Лопес до Met Gala змінився за останні роки.

Прийнявши тему і зробивши вибір на користь більш сміливого вбрання, Лопес дає зрозуміти, що вона - та, на кого варто звернути увагу на сходах Метрополітену.

Своїм коричневим ансамблем від Ralph Lauren, який був вкритий найтоншими сріблястими блискітками, співачка і акторка викликала безумовний фурор.

Сукня мала глибоке декольте, розріз до стегна і шлейф, який драматично спадав вниз культовими сходами Met Gala.

Також Лопес одягла сукню з коричневою накидкою зі штучного хутра, срібним намистом, шкіряним ременем і чокером.

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Лопес подбала про те, щоб усі погляди були прикуті до неї під час створення теми "Сад часу", де вона була співголовою разом із Зендаєю, Крісом Гемсвортом та Бед Банні.

На виготовлення сукні Schiaparelli Haute Couture на замовлення пішло понад 800 годин, вона мала глибокий виріз, прозору тканину, стратегічно розміщені срібні намистини та ефектний шлейф. Лопес поєднала свій ансамбль зі сміливим діамантовим кольє від Tiffany & Co.

Втім дехто вважає, що вбрання Лопес загубилося в морі голих суконь, які з'явилися на Met Gala 2024 року на таких знаменитостях, як Емілі Ратажковскі, FKA Twigs, Фібі Дайневор та Ель Фаннінг.

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