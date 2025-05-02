Партизани "АТЕШ" провели розвідку одного з ключових підприємств російського ОПК: деталі
Київ • УНН
Партизани АТЕШ провели розвідку Обухівського заводу, що є ключовим підприємством ОПК росії. На заводі розробляють компоненти для зенітних ракетних систем та РЛС.
Партизани військового руху АТЕШ провели розвідку Обухівського заводу у санкт-петербурзі. Це одне з ключових підприємств оборонно-промислового комплексу росії. Про це пише УНН з посиланням на організацію в Telegram.
Деталі
Як повідомляється, завод входить до складу концерну ПКО "алмаз-антей" і відіграє критичну роль у підтримці військового потенціалу окупантів. Підприємство спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції як військового, так і цивільного призначення.
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На потужностях заводу, зокрема, розробляють та виготовляють компоненти для зенітних ракетних систем, радіолокаційних станцій та автоматизованих систем управління ППО, які активно використовуються проти України.
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КНДР планує масштабну передачу зброї росії. Північна Корея вже передала росії по 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок та 240-мм РСЗВ. Окрім цього, КНДР цього року планує передати росії ще 148 ракет KN-23, з'ясувала розвідка.