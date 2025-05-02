Партизани "АТЕШ" провели розвідку одного з ключових підприємств російського ОПК: деталі

Партизани військового руху АТЕШ провели розвідку Обухівського заводу у санкт-петербурзі. Це одне з ключових підприємств оборонно-промислового комплексу росії. Про це пише УНН з посиланням на організацію в Telegram.

Деталі

Як повідомляється, завод входить до складу концерну ПКО "алмаз-антей" і відіграє критичну роль у підтримці військового потенціалу окупантів. Підприємство спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції як військового, так і цивільного призначення.

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Наші агенти зафіксували важливі деталі функціонування заводу та логістичних процесів, що у майбутньому допоможе Силам оборони України більш ефективно послаблювати військово-промислову машину агресора – йдеться у повідомленні.

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На потужностях заводу, зокрема, розробляють та виготовляють компоненти для зенітних ракетних систем, радіолокаційних станцій та автоматизованих систем управління ППО, які активно використовуються проти України.

Нагадаємо

КНДР планує масштабну передачу зброї росії. Північна Корея вже передала росії по 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок та 240-мм РСЗВ. Окрім цього, КНДР цього року планує передати росії ще 148 ракет KN-23, з'ясувала розвідка.