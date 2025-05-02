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П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні
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Партизани "АТЕШ" провели розвідку одного з ключових підприємств російського ОПК: деталі

Київ • УНН

 • 6074 перегляди

Партизани АТЕШ провели розвідку Обухівського заводу, що є ключовим підприємством ОПК росії. На заводі розробляють компоненти для зенітних ракетних систем та РЛС.

Партизани "АТЕШ" провели розвідку одного з ключових підприємств російського ОПК: деталі

Партизани військового руху АТЕШ провели розвідку Обухівського заводу у санкт-петербурзі. Це одне з ключових підприємств оборонно-промислового комплексу росії. Про це пише УНН з посиланням на організацію в Telegram.

Деталі

Як повідомляється, завод входить до складу концерну ПКО "алмаз-антей" і відіграє критичну роль у підтримці військового потенціалу окупантів. Підприємство спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції як військового, так і цивільного призначення.

Ми отримали інформацію, що Китай поставляє зброю росії - Зеленський17.04.25, 19:25 • 7396 переглядiв

Наші агенти зафіксували важливі деталі функціонування заводу та логістичних процесів, що у майбутньому допоможе Силам оборони України більш ефективно послаблювати військово-промислову машину агресора 

– йдеться у повідомленні.

НАТО стурбоване тим, що росія незабаром може розмістити ядерну зброю в космосі12.04.25, 15:39 • 3789 переглядiв

На потужностях заводу, зокрема, розробляють та виготовляють компоненти для зенітних ракетних систем, радіолокаційних станцій та автоматизованих систем управління ППО, які активно використовуються проти України.

Нагадаємо

КНДР планує масштабну передачу зброї росії. Північна Корея вже передала росії по 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок та 240-мм РСЗВ. Окрім цього, КНДР цього року планує передати росії ще 148 ракет KN-23, з'ясувала розвідка.

Лілія Набока

Лілія Набока

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