Партизаны "АТЕШ" провели разведку одного из ключевых предприятий российского ОПК: детали

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных
17:00 • 2064 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
11:48 • 22697 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 46705 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 57449 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 38630 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 48855 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 78433 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 146812 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 123017 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 131661 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
31%
752 мм
Популярные новости

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 27722 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 30215 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

2 мая, 10:00 • 29822 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 36204 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 27117 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 27703 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 36811 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 57455 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 56821 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 135450 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

17:00 • 2068 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

14:45 • 10052 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 11225 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 12467 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 32277 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Партизаны "АТЕШ" провели разведку одного из ключевых предприятий российского ОПК: детали

Киев • УНН

 • 2624 просмотра

Партизаны АТЕШ провели разведку Обуховского завода, являющегося ключевым предприятием ОПК россии. На заводе разрабатывают компоненты для зенитных ракетных систем и РЛС.

Партизаны "АТЕШ" провели разведку одного из ключевых предприятий российского ОПК: детали

Партизаны военного движения АТЕШ провели разведку Обуховского завода в Санкт-Петербурге. Это одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на организацию в Telegram.

Детали

Как сообщается, завод входит в состав концерна ВКО "алмаз-антей" и играет критическую роль в поддержании военного потенциала оккупантов. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичной продукции как военного, так и гражданского назначения.

Мы получили информацию, что Китай поставляет оружие россии - Зеленский17.04.25, 19:25 • 7394 просмотра

Наши агенты зафиксировали важные детали функционирования завода и логистических процессов, что в будущем поможет Силам обороны Украины более эффективно ослаблять военно-промышленную машину агрессора 

– говорится в сообщении.

НАТО обеспокоено тем, что россия вскоре может разместить ядерное оружие в космосе12.04.25, 15:39 • 3789 просмотров

На мощностях завода, в частности, разрабатывают и изготавливают компоненты для зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и автоматизированных систем управления ПВО, которые активно используются против Украины.

Напомним

КНДР планирует масштабную передачу оружия россии. Северная Корея уже передала россии по 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм РСЗО. Кроме этого, КНДР в этом году планирует передать россии еще 148 ракет KN-23, выяснила разведка.

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
NATO
Северная Корея
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$61.46
Bitcoin
$97,349.10
S&P 500
$5,680.07
Tesla
$286.88
Газ TTF
$33.25
Золото
$3,239.89
Ethereum
$1,841.09