Партизаны "АТЕШ" провели разведку одного из ключевых предприятий российского ОПК: детали

Партизаны военного движения АТЕШ провели разведку Обуховского завода в Санкт-Петербурге. Это одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на организацию в Telegram.

Детали

Как сообщается, завод входит в состав концерна ВКО "алмаз-антей" и играет критическую роль в поддержании военного потенциала оккупантов. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичной продукции как военного, так и гражданского назначения.

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Наши агенты зафиксировали важные детали функционирования завода и логистических процессов, что в будущем поможет Силам обороны Украины более эффективно ослаблять военно-промышленную машину агрессора – говорится в сообщении.

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На мощностях завода, в частности, разрабатывают и изготавливают компоненты для зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и автоматизированных систем управления ПВО, которые активно используются против Украины.

Напомним

КНДР планирует масштабную передачу оружия россии. Северная Корея уже передала россии по 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм РСЗО. Кроме этого, КНДР в этом году планирует передать россии еще 148 ракет KN-23, выяснила разведка.