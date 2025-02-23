КНДР планує масштабну передачу зброї росії: що відомо про нові поставки

Північна Корея вже передала росії по 120 одиниць 170-мм самохідних артилерійських установок та 240-мм РСЗВ. Окрім цього, КНДР цього року планує передати росії ще 148 ракет KN-23. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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"Північна Корея активно поставляє 170-мм САУ на озброєння рф, їх інструктори допомагають навчати на цій техніці. Така ж ситуація і з 240-мм РСЗВ. Станом на зараз по 120 систем кожного типу вже отримала рф, тобто сумарно 240 одиниць", - сказав Буданов.

Він додав, що за планом КНДР цього року планує передати росії ще 148 ракет KN-23.

Буданов також розповів, що первинне угрупування північнокорейських військ, які брали участь у війні проти України сягнуло майже 12 тис. чоловік. "Станом на зараз близько 4 тис. цих людей виведені з ладу, тобто це важкопоранені та вбиті. Заміна їм готується, але ще на фронт не прибула. Тобто ви спокійно можете від 12 віднімати 4 і отримати 8, тобто це приблизна кількість угрупування", - заявив очільник ГУР.