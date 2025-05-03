В росії на путіна чиниться тиск після підписання угоди між Україною та США - The Washington Post

У москві зростає занепокоєння, що росія може втратити перевагу в переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні після підписання Києвом угоди про економічне партнерство зі США. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, повідомляє УНН.

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Зазначається, що російські офіційні особи "презирливо" поставилися до угоди. Так, депутат держдуми рф олексій пушков заявив, що вона є "ще одним великим кроком до колонізації України", а заступник голови парламентського комітету з міжнародних справ олексій чепа вказав, що угода ще більше посилила залежність України від США.

Угода, по суті, перетворила Україну на мінеральну колонію. Відносини з Америкою стануть ще більш залежними - сказав російський парламентарій.

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Водночас, за даними видання, серед російської еліти зростає нервозність щодо того, що угода може означати новий союз між США та Україною, який може закрити вікно можливостей для росії укласти мирну угоду на вигідних умовах.

Прихід адміністрації Трампа приніс різку зміну підходу США до конфлікту, з особистими телефонними розмовами між президентом Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним, а також численними заявами посла США Стіва Віткоффа, які більше схилялися до російського погляду на конфлікт. Трамп також критикував щедру військову підтримку України США - йдеться у статті.

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Автори з посиланням на неназваних російських чиновників і аналітиків зазначають, що будь-яке "погіршення такого потепління американсько-російських відносин може затьмарити святкування Путіним 9 травня 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною" та посилити тиск на росію щодо її пом'якшення умов для припинення вогню.

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У свою чергу неназваний російський чиновник зазначив, що путін відчуває внутрішній тиск з боку свого оточення, "щоб принаймні зробити враження, що він пішов на подальші поступки".

"Він (путін - ред.) розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку, законопроєкт, запропонований Гремом (щодо посилення санкцій проти рф - ред.), стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає", - сказав посадовець.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент оприлюднив заяву щодо підписання угоди про надра між Україною та США. За його словами, ця угода "чітко сигналізує росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угода з Києвом про створення Інвестиційного фонду відбудови є кроком до припинення війни.

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