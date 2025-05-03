В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

В москве растет беспокойство, что россия может потерять преимущество в переговорах с Соединенными Штатами по войне в Украине после подписания Киевом соглашения об экономическом партнерстве с США. Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российские официальные лица "презрительно" отнеслись к соглашению. Так, депутат госдумы рф алексей пушков заявил, что оно является "еще одним большим шагом к колонизации Украины", а заместитель председателя парламентского комитета по международным делам алексей чепа указал, что соглашение еще больше усилило зависимость Украины от США.

Соглашение, по сути, превратило Украину в минеральную колонию. Отношения с Америкой станут еще более зависимыми - сказал российский парламентарий.

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В то же время, по данным издания, среди российской элиты растет нервозность относительно того, что соглашение может означать новый союз между США и Украиной, который может закрыть окно возможностей для россии заключить мирное соглашение на выгодных условиях.

Приход администрации Трампа принес резкое изменение подхода США к конфликту, с личными телефонными разговорами между президентом Дональдом Трампом и президентом россии владимиром путиным, а также многочисленными заявлениями посла США Стива Виткоффа, которые больше склонялись к российскому взгляду на конфликт. Трамп также критиковал щедрую военную поддержку Украины США - говорится в статье.

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Авторы со ссылкой на неназванных российских чиновников и аналитиков отмечают, что любое "ухудшение такого потепления американско-российских отношений может омрачить празднование Путиным 9 мая 80-й годовщины победы над нацистской Германией" и усилить давление на россию относительно ее смягчения условий для прекращения огня.

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В свою очередь неназванный российский чиновник отметил, что путин чувствует внутреннее давление со стороны своего окружения, "чтобы по крайней мере произвести впечатление, что он пошел на дальнейшие уступки".

"Он (путин - ред.) понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом (относительно усиления санкций против рф - ред.), станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", - сказал чиновник.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент обнародовал заявление относительно подписания соглашения о недрах между Украиной и США. По его словам, это соглашение "четко сигнализирует россии, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение с Киевом о создании Инвестиционного фонда восстановления является шагом к прекращению войны.

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