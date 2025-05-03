В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики
2 мая, 18:22 • 11795 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 22642 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 23401 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 38489 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 59347 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 73417 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 44711 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 51567 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 80315 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 148162 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
2м/с
39%
749 мм
Популярные новости

В Одессе на Куликовом поле мужчина с ножами напал на полицейских, есть раненые

2 мая, 15:39 • 8540 просмотра

ООН предупреждает о катастрофическом увеличении потока беженцев в мире

2 мая, 15:44 • 9138 просмотра

В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP

2 мая, 15:52 • 9374 просмотра

Передавали информацию ГНС: двум налоговикам сообщено о подозрении – Кравченко

2 мая, 15:56 • 8836 просмотра

Партизаны "АТЕШ" провели разведку одного из ключевых предприятий российского ОПК: детали

2 мая, 16:49 • 8078 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 45770 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 55284 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 73417 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 64219 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 142480 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 6996 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 23401 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 16588 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 21504 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 22753 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Власти рф считают, что соглашение Украины и США делает Киев зависимым от Вашингтона. При этом соглашение может усложнить переговоры для рф на выгодных условиях.

В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

В москве растет беспокойство, что россия может потерять преимущество в переговорах с Соединенными Штатами по войне в Украине после подписания Киевом соглашения об экономическом партнерстве с США. Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что российские официальные лица "презрительно" отнеслись к соглашению. Так, депутат госдумы рф алексей пушков заявил, что оно является "еще одним большим шагом к колонизации Украины", а заместитель председателя парламентского комитета по международным делам алексей чепа указал, что соглашение еще больше усилило зависимость Украины от США.

Соглашение, по сути, превратило Украину в минеральную колонию. Отношения с Америкой станут еще более зависимыми

- сказал российский парламентарий.

США и Украина могут ждать прибыли от соглашения о минералах десятилетие или больше - Reuters02.05.25, 01:40 • 4210 просмотров

В то же время, по данным издания, среди российской элиты растет нервозность относительно того, что соглашение может означать новый союз между США и Украиной, который может закрыть окно возможностей для россии заключить мирное соглашение на выгодных условиях.

Приход администрации Трампа принес резкое изменение подхода США к конфликту, с личными телефонными разговорами между президентом Дональдом Трампом и президентом россии владимиром путиным, а также многочисленными заявлениями посла США Стива Виткоффа, которые больше склонялись к российскому взгляду на конфликт. Трамп также критиковал щедрую военную поддержку Украины США

- говорится в статье.

В ЕС отреагировали на возможный отход США от мирных переговоров: заверили в поддержке Украины02.05.25, 16:26 • 3232 просмотра

Авторы со ссылкой на неназванных российских чиновников и аналитиков отмечают, что любое "ухудшение такого потепления американско-российских отношений может омрачить празднование Путиным 9 мая 80-й годовщины победы над нацистской Германией" и усилить давление на россию относительно ее смягчения условий для прекращения огня.

Соглашение ухудшает ситуацию для россии. Ключевая причина напряженности между Трампом и Зеленским устранена

- цитирует издание прокремлевского политолога сергея маркова.

В свою очередь неназванный российский чиновник отметил, что путин чувствует внутреннее давление со стороны своего окружения, "чтобы по крайней мере произвести впечатление, что он пошел на дальнейшие уступки".

"Он (путин - ред.) понимает, что ему нужно больше сотрудничать. В противном случае, законопроект, предложенный Грэмом (относительно усиления санкций против рф - ред.), станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило, что дефицит бюджета растет", - сказал чиновник.

Напомним

Министр финансов США Скотт Бессент обнародовал заявление относительно подписания соглашения о недрах между Украиной и США. По его словам, это соглашение "четко сигнализирует россии, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение с Киевом о создании Инвестиционного фонда восстановления является шагом к прекращению войны.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает02.05.25, 21:05 • 22465 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,706.30
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,838.72