Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО
Київ • УНН
Президент України ввів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб, серед яких Олексій Арестович та Мирослав Олешко.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про запровадження санкцій. До списку потрапили зокрема, блогер Мирослав Олешко, що незаконно виїхав з України в 2023 році, та публічний діяч, який перебуває за кордоном, Олексій Арестович, а також політолог Костянтин Бондаренко. Про це УНН повідомляє із посиланням на текст указу, який опубліковано на сайті Офісу Президента.
Деталі
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в указі.
Загалом, йдеться про укази №267/2025, №268/2025, №269/2025.
Так, за указом №267/2025 під санкціями опинилося 9 фізичних осіб, серед яких колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко, ексголова забороненої в Україні партії "Держава" Дмитро Василець та політолог Костянтин Бондаренко.
За указом №268/2025 під санкції потрапило 6 фізичних осіб, а згідно з документом указу №269/2025 - 69 юридичних осіб та 61 - фізичних.
Санкції передбачають позбавлення державних нагород України та інших відзнак, блокування активів, обмеження торговельних операцій тощо. Строк застосування - "безстроково; десять років".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові санкції 11 квітня і повідомив про чергові санкційні кроки, спрямовані на протидію російській агресії. Зокрема, ідеться і про блокування тіньового флоту рф.