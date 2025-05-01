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Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО
12:24 • 11996 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

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Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Київ • УНН

 • 11901 перегляди

Президент України ввів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб, серед яких Олексій Арестович та Мирослав Олешко.

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про запровадження санкцій. До списку потрапили зокрема, блогер Мирослав Олешко, що незаконно виїхав з України в 2023 році, та публічний діяч, який перебуває за кордоном, Олексій Арестович, а також політолог Костянтин Бондаренко. Про це УНН повідомляє із посиланням на текст указу, який опубліковано на сайті Офісу Президента.

Деталі

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - ідеться в указі.

Загалом, йдеться про укази №267/2025, №268/2025, №269/2025.

Так, за указом №267/2025 під санкціями опинилося 9 фізичних осіб, серед яких колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, блогер Мирослав Олешко, ексголова забороненої в Україні партії "Держава" Дмитро Василець та політолог Костянтин Бондаренко. 

За указом №268/2025 під санкції потрапило 6 фізичних осіб, а згідно з документом указу №269/2025 - 69 юридичних осіб та 61 - фізичних.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород України та інших відзнак, блокування активів, обмеження торговельних операцій тощо. Строк застосування - "безстроково; десять років".

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові санкції 11 квітня і повідомив про чергові санкційні кроки, спрямовані на протидію російській агресії. Зокрема, ідеться і про блокування тіньового флоту рф.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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