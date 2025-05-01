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Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО
12:24 • 8094 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

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Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Киев • УНН

 • 7842 просмотра

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц, среди которых Алексей Арестович и Мирослав Олешко.

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые решения СНБО о введении санкций. В список попали в частности, блогер Мирослав Олешко, незаконно выехавший из Украины в 2023 году, и публичный деятель, находящийся за границей, Алексей Арестович, а также политолог Константин Бондаренко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст указа, опубликованного на сайте Офиса Президента.

Детали

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

В общем, речь идет об указах №267/2025, №268/2025, №269/2025.

Так, по указу №267/2025 под санкциями оказалось 9 физических лиц, среди которых бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, блогер Мирослав Олешко, экс-глава запрещенной в Украине партии "Держава" Дмитрий Василец и политолог Константин Бондаренко. 

По указу №268/2025 под санкции попало 6 физических лиц, а согласно документу указа №269/2025 - 69 юридических лиц и 61 - физических.

Санкции предусматривают лишение государственных наград Украины и других знаков отличия, блокирование активов, ограничение торговых операций и тому подобное. Срок применения - "бессрочно; десять лет".

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции 11 апреля и сообщил об очередных санкционных шагах, направленных на противодействие российской агрессии. В частности, речь идет и о блокировании теневого флота россии.

Алина Волянская

Алина Волянская

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