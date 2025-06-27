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Умер автор легендарной музыки к "Миссии невыполнима"

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Лало Шифрин, лауреат премии "Грэмми" за "Миссию невыполнима", скончался в возрасте 93 лет от осложнений пневмонии. Он стал автором музыки к известным фильмам, таким как "Хладнокровный Люк" и "Грязный Гарри", и получил почетный "Оскар" и шесть номинаций на эту премию.

Умер автор легендарной музыки к "Миссии невыполнима"
goldenglobes.com

Композитор Лало Шифрин, лауреат премии "Грэмми" за "Миссию невыполнима" (Mission: Impossible), скончался в четверг от осложнений, вызванных пневмонией. Ему было 93 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на Variety.

Подробности

Аргентинский музыкант, автор музыки к таким фильмам, как "Хладнокровный Люк" (Cool Hand Luke), "Грязный Гарри" (Dirty Harry) и "Буллитт" (Bullitt), был одним из первых, кто применил широкий спектр музыкальных идей к музыкальным композициям для фильмов и телепередач, от джаза и рока до более современных и сложных техник оркестрового письма. Его расцвет пришелся на 1960-е и 1970-е годы, когда он написал несколько саундтреков к фильмам и телешоу, которые теперь считаются классикой.

В ноябре 2018 года Шифрин стал лишь третьим композитором в истории Академии кинематографических искусств и наук, который получил почетный "Оскар". Клинт Иствуд, для которого Шифрин написал восемь партитур, тогда выступил с презентацией "в знак признания его уникального музыкального стиля, композиционной целостности и влиятельного вклада в искусство киноозвучивания".

Шифрин был номинирован на премию "Оскар" шесть раз, включая номинации за музыку к фильмам "Хладнокровный Люк" (1967), "Лис" (The Fox, 1968), "Путешествие проклятых" (Voyage of the Damned, 1976), "Ужас Амитивилля" (The Amityville Horror, 1973), "Афера 2" (The Sting II, 1983) и "Конкурс" (The Competition, 1980), но наибольшую популярность он получил за свои телевизионные темы.

Тема "Миссия невыполнима" принесла ему две из пяти премий "Грэмми" и три из четырех номинаций на премию "Эмми", а также принесла ему немеркнущую славу, не только за сериал 1960-х годов, но и за ее использование в восьми фильмах "Миссии" с Томом Крузом, съемки которых начались в 1996 году.

Когда его спросили об этой теме, написанной для широко известного шпионского сериала Брюса Геллера 1966-73 годов с Питером Грейвсом, Мартином Ландау и Барбарой Бейн в главных ролях, Шифрин однажды сказал: "Мне хотелось немного юмора, легкости, темы, которая не воспринималась бы слишком серьезно", хотя он выбрал необычный размер, потому что "есть что-то непредсказуемое в 5/4".

Первый из двух альбомов саундтреков к "Миссии невыполнима" стал бестселлером в 1968 году, а тема достигла 41-го места в поп-чартах Billboard. Трек из второго альбома "Миссии", "Danube Incident", часто использовался в песнях в стиле хип-хоп и трип-хоп (включая "Sour Times" Portishead и "Prowl" Heltah Skeltah).

Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман27.05.24, 16:21 • 16283 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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