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У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
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У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
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Зеленський зустрівся з американським бізнесом: очікує підтримки у відносинах зі США

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками американських компаній, наголосивши на важливості їхньої роботи в Україні та підтримки у відносинах зі США. Він підкреслив, що американські системи в Україні захищають не лише людей, а й підприємства.

Зеленський зустрівся з американським бізнесом: очікує підтримки у відносинах зі США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американських компаній, підприємцями – членами Американської торговельної палати. Він наголосив, що розраховує на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США, передає УНН.

Говорили про те, як важливо працювати в Україні та з Україною – сплачувати податки, зберігати та створювати нові робочі місця. Також розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США. Наш захист – спільний, і американські системи в Україні захищають не лише життя людей, а й підприємства 

- повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, "ми системно розбудовуємо нашу співпрацю: від відбудови до оборони та технологій".

Маємо все реалізувати. Робимо також що потрібно, аби підприємців чули, а правила гри для всіх були рівними та справедливими. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист і продовжують працювати в Україні заради посилення нашої спільної стійкості 

- резюмував Президент.

Єрмак обговорив з представником Палати представників Конгресу оборонну підтримку України та посилення ППО02.07.25, 21:58 • 635 переглядiв

Нагадаємо

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова та глави МЗС Андрія Сибіги щодо відносин із США, зокрема щодо постачання оборонної підтримки та підтримки ППО.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Сибіга Андрій Іванович
Рустем Умєров
Торгова палата США
Міністерство оборони США
Білий дім
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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