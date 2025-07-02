Зеленський зустрівся з американським бізнесом: очікує підтримки у відносинах зі США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками американських компаній, наголосивши на важливості їхньої роботи в Україні та підтримки у відносинах зі США. Він підкреслив, що американські системи в Україні захищають не лише людей, а й підприємства.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американських компаній, підприємцями – членами Американської торговельної палати. Він наголосив, що розраховує на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США, передає УНН.
Говорили про те, як важливо працювати в Україні та з Україною – сплачувати податки, зберігати та створювати нові робочі місця. Також розраховуємо на голос американського бізнесу в наших відносинах зі США. Наш захист – спільний, і американські системи в Україні захищають не лише життя людей, а й підприємства
За словами Глави держави, "ми системно розбудовуємо нашу співпрацю: від відбудови до оборони та технологій".
Маємо все реалізувати. Робимо також що потрібно, аби підприємців чули, а правила гри для всіх були рівними та справедливими. Я дякую всім компаніям і підприємцям, які підтримують український захист і продовжують працювати в Україні заради посилення нашої спільної стійкості
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